Динамо – Заря. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на финальный матч Кубка Украины «Динамо» – «Заря».

«Конечно, «Динамо» в этом матче фаворит. Они к финишу чемпионата Украины набрали просто сумасшедшую форму. Моя команда, «Ингулец», прочувствовала это на себе в матче в Киеве, когда «Динамо» победило 5:0! Киевляне стали чемпионами Украины, а «Заря» стала бронзовым призером УПЛ. В этом сезоне «бело-синие» уже обыграли луганчан (2:0) и сыграли вничью 1:1. Всего же за время независимой Украины соперники встречались 52 раза (35 побед «Динамо», 5 викторий «Зари» и 12 ничьих).«Динамо» уже 12 раз выигрывало Кубок Украины.

«Заря» один раз играла в финале в сезоне 2015/2016 и уступила тогда «Шахтеру» (0:2). Кстати за «горняков» тогда оформил дубль Александр Гладкий, который сейчас защищает цвета луганской команды. С «Зарей» это будет совсем другая игра. Это финал и здесь все возможно. Тем более это финал Кубка. Я надеюсь на то, что будет зрелищный матч и что болельщики получат удовольствие. Пусть победит сильнейший! Я, конечно, хочу, чтобы все решилось в серии пенальти.

Я ставлю на ничью в основное и дополнительное время и что судьба матча будет решаться в послематчевых одиннадцатиметровых. А это уже футбольная лотерея», - сказал Бартулович.

Матч «Динамо» – «Заря» состоится 13-го мая. Начало встречи в 19:00.