Хосеп ГВАРДИОЛА: «Выигрывал Ла Лигу и Бундеслигу. АПЛ намного сложнее»

«Манчестер Сити» за три тура до конца оформил титул АПЛ, а наставник Хосеп Гвардиола считает чемпионат Англии сложнейшим среди топ-лиг.
«Это был очень тяжелый сезон АПЛ. Я выигрывал титулы в Ла Лиге, выигрывал титулы в Бундеслиге и выигрывал их в АПЛ. АПЛ - самый тяжелый чемпионат. Я бы сказал, даже с запасом сложнейший».
«И победить в нем значит очень много, особенно трижды за четыре года», - сказал Гвардиола.
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Источник — BBC
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