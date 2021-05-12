Хосеп ГВАРДИОЛА: «Выигрывал Ла Лигу и Бундеслигу. АПЛ намного сложнее»

«Манчестер Сити» за три тура до конца оформил титул АПЛ, а наставник Хосеп Гвардиола считает чемпионат Англии сложнейшим среди топ-лиг.

«Это был очень тяжелый сезон АПЛ. Я выигрывал титулы в Ла Лиге, выигрывал титулы в Бундеслиге и выигрывал их в АПЛ. АПЛ - самый тяжелый чемпионат. Я бы сказал, даже с запасом сложнейший».

«И победить в нем значит очень много, особенно трижды за четыре года», - сказал Гвардиола.