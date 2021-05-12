Дмитрий ШАСТАЛ: «Будущее связываю с Александрией»

25-летний украинский полузащитник «Александрии» Дмитрий Шастал подвел итоги сезона и прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

«Сезоном недовольны, точнее, его результатами. Имели пару-тройку матчей, где продемонстрировали хорошую игру, но, к сожалению, не набрали очков. Забери там свои очки, и возможно, интрига за еврокубки сохранялась бы до последнего тура.

У меня действующий контракт с «Александрией». Ближайшее будущее с ней и связываю», — отметил Шастал.

Ранее сообщалось, что три польских клуба проявляют интерес к Шасталу. В минувшем сезоне УПЛ 25-летний хавбек в составе александрийцев провел 16 матчей и забил 3 мяча.

«Александрия» заняла девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 29 очков.