Хорватский защитник заявил об уходе из клуба Минай

Хорватский защитник Мислав Матич заявил об уходе из клуба «Минай», который вылетел из Премьер-лиги:
«Мое будущее? На данный момент не хотел бы его комментировать. Единственное, что могу сказать точно: я покинул «Минай».
21-летний футболист в текущем сезоне за «Минай» во всех турнирах отыграл 25 матчей (24 в УПЛ и 1 в Кубке Украины).
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Источник — Footboom
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