Хорватский защитник заявил об уходе из клуба Минай

Хорватский защитник Мислав Матич заявил об уходе из клуба «Минай», который вылетел из Премьер-лиги:

«Мое будущее? На данный момент не хотел бы его комментировать. Единственное, что могу сказать точно: я покинул «Минай».

21-летний футболист в текущем сезоне за «Минай» во всех турнирах отыграл 25 матчей (24 в УПЛ и 1 в Кубке Украины).