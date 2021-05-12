Самым старшим участником УПЛ-2020/21 стал 37-летний Сергей Кравченко

В сезоне-2020/21 приняли участие 11 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков, как и в предыдущем чемпионате, оказался капитан «Днепра-1» Сергей Кравченко - 37 лет 140 дней, а среди голкиперов - страж ворот «Александрии» Юрий Панькив - 36 лет 187 дней. Компанию ветеранам составили 11 «юнцов» возрастом менее 18 лет.

Наиболее молодым, как и в предыдущем сезоне, стал полузащитник «Днепра-1» Егор Ярмолюк - 16 лет 175 дней, а среди вратарей - Юрий-Владимир Герета из «Руха» - 16 лет 269 дней.

Самые возрастные участники сезона-2020/21

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 37 лет 140 дней Сергей КРАВЧЕНКО Днепр-1 12.12.2020 Рух (г) 1:4 37 лет 37 дней Михаил КОПОЛОВЕЦ Минай 07.03.2021 Динамо (г) 0:3 36 лет 219 дней Андрей ГИТЧЕНКО Десна 09.05.2021 Мариуполь (г) 1:4 36 лет 187 дней Юрий ПАНЬКИВ Александрия 09.05.2021 Заря (г) 1:2 36 лет 146 дней Андрей ПЯТОВ Шахтер 21.11.2020 Александрия (д) 1:1 36 лет 117 дней Артем МИЛЕВСКИЙ Минай 09.05.2021 Ворскла (д) 1:2 36 лет 84 дня Сергей СТАРЕНЬКИЙ Десна 13.12.2020 Мариуполь (д) 2:0 35 лет 290 дней Павел РЕБЕНОК Ворскла 09.05.2021 Минай (г) 2:1 35 лет 145 дней Евгений СЕЛЕЗНЕВ Колос 12.12.2021 Динамо (г) 2:2 35 лет 91 день Вадим САПАЙ Ворскла 09.05.2021 Минай (г) 2:1 35 лет 52 дня Виталий ГАВРИШ Колос 09.05.2021 Динамо (д) 0:3

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2020/21

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 16 лет 175 дней Егор ЯРМОЛЮК Днепр-1 23.08.2020 Ингулец (г) 1:1 16 лет 211 дней Илья КРУПСКИЙ Ворскла 01.05.2021 Динамо (д) 1:5 16 лет 269 дней Юрий-Владимир ГЕРЕТА Рух 25.10.2020 Заря (г) 0:4 16 лет 334 дня Иван ВАРФОЛОМЕЕВ Рух 21.02.2021 Шахтер (г) 0:2 17 лет 129 дней Даниил ХРИПЧУК Ворскла 17.04.2021 Заря (д) 4:2 17 лет 153 дня Олег ОЧЕРЕТЬКО Мариуполь 25.10.2020 Ингулец (г) 1:1 17 лет 234 дня Илья УХАНЬ Мариуполь 10.04.2021 Шахтер (д) 0:3 17 лет 275 дней Иван НЕСТЕРЕНКО Ворскла 24.04.2021 Колос (г) 0:3 17 лет 345 дней Марко САПУГА Рух 09.05.2021 Днепр-1 (г) 1:1 17 лет 353 дня Борис КРУШИНСКИЙ Львов 28.04.2021 Рух (д) 1:1 17 лет 359 дней Марк МАМПАССИ Мариуполь 06.03.2021 Ворскла (д) 0:1

* на день первого матча.