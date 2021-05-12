Самым старшим участником УПЛ-2020/21 стал 37-летний Сергей Кравченко

В сезоне-2020/21 приняли участие 11 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков, как и в предыдущем чемпионате, оказался капитан «Днепра-1» Сергей Кравченко - 37 лет 140 дней, а среди голкиперов - страж ворот «Александрии» Юрий Панькив - 36 лет 187 дней. Компанию ветеранам составили 11 «юнцов» возрастом менее 18 лет.
Наиболее молодым, как и в предыдущем сезоне, стал полузащитник «Днепра-1» Егор Ярмолюк - 16 лет 175 дней, а среди вратарей - Юрий-Владимир Герета из «Руха» - 16 лет 269 дней.
Самые возрастные участники сезона-2020/21
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 140 дней
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Днепр-1
|
12.12.2020
|
Рух (г)
|
1:4
|
37 лет 37 дней
|
Михаил КОПОЛОВЕЦ
|
Минай
|
07.03.2021
|
Динамо (г)
|
0:3
|
36 лет 219 дней
|
Андрей ГИТЧЕНКО
|
Десна
|
09.05.2021
|
Мариуполь (г)
|
1:4
|
36 лет 187 дней
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия
|
09.05.2021
|
Заря (г)
|
1:2
|
36 лет 146 дней
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
21.11.2020
|
Александрия (д)
|
1:1
|
36 лет 117 дней
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Минай
|
09.05.2021
|
Ворскла (д)
|
1:2
|
36 лет 84 дня
|
Сергей СТАРЕНЬКИЙ
|
Десна
|
13.12.2020
|
Мариуполь (д)
|
2:0
|
35 лет 290 дней
|
Павел РЕБЕНОК
|
Ворскла
|
09.05.2021
|
Минай (г)
|
2:1
|
35 лет 145 дней
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Колос
|
12.12.2021
|
Динамо (г)
|
2:2
|
35 лет 91 день
|
Вадим САПАЙ
|
Ворскла
|
09.05.2021
|
Минай (г)
|
2:1
|
35 лет 52 дня
|
Виталий ГАВРИШ
|
Колос
|
09.05.2021
|
Динамо (д)
|
0:3
* на день последнего матча.
Самые молодые участники сезона-2020/21
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 175 дней
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
Днепр-1
|
23.08.2020
|
Ингулец (г)
|
1:1
|
16 лет 211 дней
|
Илья КРУПСКИЙ
|
Ворскла
|
01.05.2021
|
Динамо (д)
|
1:5
|
16 лет 269 дней
|
Юрий-Владимир ГЕРЕТА
|
Рух
|
25.10.2020
|
Заря (г)
|
0:4
|
16 лет 334 дня
|
Иван ВАРФОЛОМЕЕВ
|
Рух
|
21.02.2021
|
Шахтер (г)
|
0:2
|
17 лет 129 дней
|
Даниил ХРИПЧУК
|
Ворскла
|
17.04.2021
|
Заря (д)
|
4:2
|
17 лет 153 дня
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
Мариуполь
|
25.10.2020
|
Ингулец (г)
|
1:1
|
17 лет 234 дня
|
Илья УХАНЬ
|
Мариуполь
|
10.04.2021
|
Шахтер (д)
|
0:3
|
17 лет 275 дней
|
Иван НЕСТЕРЕНКО
|
Ворскла
|
24.04.2021
|
Колос (г)
|
0:3
|
17 лет 345 дней
|
Марко САПУГА
|
Рух
|
09.05.2021
|
Днепр-1 (г)
|
1:1
|
17 лет 353 дня
|
Борис КРУШИНСКИЙ
|
Львов
|
28.04.2021
|
Рух (д)
|
1:1
|
17 лет 359 дней
|
Марк МАМПАССИ
|
Мариуполь
|
06.03.2021
|
Ворскла (д)
|
0:1
* на день первого матча.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.