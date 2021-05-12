Самым старшим участником УПЛ-2020/21 стал 37-летний Сергей Кравченко

Список самых молодых гвардейцев чемпионата возглавил 16-летний Егор Ярмолюк

  • 12.05.2021 16:38
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Самым старшим участником УПЛ-2020/21 стал 37-летний Сергей Кравченко
© СК Днепр-1. Сергей Кравченко

В сезоне-2020/21 приняли участие 11 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков, как и в предыдущем чемпионате, оказался капитан «Днепра-1» Сергей Кравченко - 37 лет 140 дней, а среди голкиперов - страж ворот «Александрии» Юрий Панькив - 36 лет 187 дней. Компанию ветеранам составили 11 «юнцов» возрастом менее 18 лет.

Наиболее молодым, как и в предыдущем сезоне, стал полузащитник «Днепра-1» Егор Ярмолюк - 16 лет 175 дней, а среди вратарей - Юрий-Владимир Герета из «Руха» - 16 лет 269 дней.

Самые возрастные участники сезона-2020/21

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

37 лет 140 дней

Сергей КРАВЧЕНКО

Днепр-1

12.12.2020

Рух (г)

1:4

37 лет 37 дней

Михаил КОПОЛОВЕЦ

Минай

07.03.2021

Динамо (г)

0:3

36 лет 219 дней

Андрей ГИТЧЕНКО

Десна

09.05.2021

Мариуполь (г)

1:4

36 лет 187 дней

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия

09.05.2021

Заря (г)

1:2

36 лет 146 дней

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

21.11.2020

Александрия (д)

1:1

36 лет 117 дней

Артем МИЛЕВСКИЙ

Минай

09.05.2021

Ворскла (д)

1:2

36 лет 84 дня

Сергей СТАРЕНЬКИЙ

Десна

13.12.2020

Мариуполь (д)

2:0

35 лет 290 дней

Павел РЕБЕНОК

Ворскла

09.05.2021

Минай (г)

2:1

35 лет 145 дней

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Колос

12.12.2021

Динамо (г)

2:2

35 лет 91 день

Вадим САПАЙ

Ворскла

09.05.2021

Минай (г)

2:1

35 лет 52 дня

Виталий ГАВРИШ

Колос

09.05.2021

Динамо (д)

0:3

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2020/21

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

16 лет 175 дней

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

23.08.2020

Ингулец (г)

1:1

16 лет 211 дней

Илья КРУПСКИЙ

Ворскла

01.05.2021

Динамо (д)

1:5

16 лет 269 дней

Юрий-Владимир ГЕРЕТА

Рух

25.10.2020

Заря (г)

0:4

16 лет 334 дня

Иван ВАРФОЛОМЕЕВ

Рух

21.02.2021

Шахтер (г)

0:2

17 лет 129 дней

Даниил ХРИПЧУК

Ворскла

17.04.2021

Заря (д)

4:2

17 лет 153 дня

Олег ОЧЕРЕТЬКО

Мариуполь

25.10.2020

Ингулец (г)

1:1

17 лет 234 дня

Илья УХАНЬ

Мариуполь

10.04.2021

Шахтер (д)

0:3

17 лет 275 дней

Иван НЕСТЕРЕНКО

Ворскла

24.04.2021

Колос (г)

0:3

17 лет 345 дней

Марко САПУГА

Рух

09.05.2021

Днепр-1 (г)

1:1

17 лет 353 дня

Борис КРУШИНСКИЙ

Львов

28.04.2021

Рух (д)

1:1

17 лет 359 дней

Марк МАМПАССИ

Мариуполь

06.03.2021

Ворскла (д)

0:1

* на день первого матча.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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