Точно будет 16 клубов. УПЛ вскоре представит календарь на сезон 2021/22

Евгений Дикий рассказал о планах УПЛ

  • 12.05.2021 17:11
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Точно будет 16 клубов. УПЛ вскоре представит календарь на сезон 2021/22
© upl.ua

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что вскоре клубы получат проект календаря на сезон 2021/22.

«В ближайшую неделю мы планируем представить проект календаря на будущий сезон. Осталось внести несколько уточнений. Это касается и дат проведения Суперкубка страны, и старта чемпионата. Это все взаимосвязано».

«Пока можно точно сказать, что в новом сезоне в УПЛ стартует 16 команд», - сказал Дикий.

Ожидается, что сезон начнется в конце июля.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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