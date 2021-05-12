Точно будет 16 клубов. УПЛ вскоре представит календарь на сезон 2021/22

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что вскоре клубы получат проект календаря на сезон 2021/22.

«В ближайшую неделю мы планируем представить проект календаря на будущий сезон. Осталось внести несколько уточнений. Это касается и дат проведения Суперкубка страны, и старта чемпионата. Это все взаимосвязано».

«Пока можно точно сказать, что в новом сезоне в УПЛ стартует 16 команд», - сказал Дикий.

Ожидается, что сезон начнется в конце июля.