Точно будет 16 клубов. УПЛ вскоре представит календарь на сезон 2021/22

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что вскоре клубы получат проект календаря на сезон 2021/22.
«В ближайшую неделю мы планируем представить проект календаря на будущий сезон. Осталось внести несколько уточнений. Это касается и дат проведения Суперкубка страны, и старта чемпионата. Это все взаимосвязано».
«Пока можно точно сказать, что в новом сезоне в УПЛ стартует 16 команд», - сказал Дикий.
Ожидается, что сезон начнется в конце июля.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.