ФОТО. «Спасибо, мама, за все». Верес выйдет на матч в специальных футболках

Команда Первой лиги поздравит родных с Днем матери

  • 12.05.2021 16:18
  • 1277 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. «Спасибо, мама, за все». Верес выйдет на матч в специальных футболках
© ФК Верес

В среду, 12 мая, состоится перенесенный поединок 6-го тура Первой лиги Украины, в котором «ВПК-Агро» примет «Верес».

Футболисты «Вереса» поздравят своих мам с прошедшим Днем матери (в Украине традиционно отмечается во второе воскресенье мая), выйдя на поле в специальных футболках. На них будет написано «Спасибо, мама, за все».

Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.05.2021 16:40
    0
    Настоящий украинец 9го мая, как и весь цивилизованный мир отмечал День матери, а не победобесие. Спасибо всем матерям и женщинам.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 12.05.2021 16:35
    +2
    От це круто!
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 12.05.2021 16:35
    +2
    От це круто!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.05.2021 16:40
    0
    Настоящий украинец 9го мая, как и весь цивилизованный мир отмечал День матери, а не победобесие. Спасибо всем матерям и женщинам.
    Ссылка
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