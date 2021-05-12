ФОТО. «Спасибо, мама, за все». Верес выйдет на матч в специальных футболках

В среду, 12 мая, состоится перенесенный поединок 6-го тура Первой лиги Украины, в котором «ВПК-Агро» примет «Верес».

Футболисты «Вереса» поздравят своих мам с прошедшим Днем матери (в Украине традиционно отмечается во второе воскресенье мая), выйдя на поле в специальных футболках. На них будет написано «Спасибо, мама, за все».

Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00 по киевскому времени.