ФОТО. «Спасибо, мама, за все». Верес выйдет на матч в специальных футболках

В среду, 12 мая, состоится перенесенный поединок 6-го тура Первой лиги Украины, в котором «ВПК-Агро» примет «Верес».
Футболисты «Вереса» поздравят своих мам с прошедшим Днем матери (в Украине традиционно отмечается во второе воскресенье мая), выйдя на поле в специальных футболках. На них будет написано «Спасибо, мама, за все».
Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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