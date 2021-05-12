Артем ГРОМОВ: «В Кубке нет фаворита. Шахтер проиграл как там...Агробизнесу»

Форвард «Зари» Артем Громов прокомментировал финал Кубка Украины против «Динамо».

«Мы приехали и хотим выиграть. Фаворит? В Кубке нет фаворита. «Шахтер» проиграл как там...«Агробизнесу» проиграл. Кубок - не чемпионат, совсем другая игра. Надеюсь, болельщики будут поддерживать нас».

«Фаны на стадионе? Блин, хоть кубок на кубок будет похож, а не двусторонку. Добавляет эмоций», - считает Громов.

Матч состоится 13 мая.