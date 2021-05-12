Артем ГРОМОВ: «В Кубке нет фаворита. Шахтер проиграл как там...Агробизнесу»

Игрок считает, что у команды есть шанс завоевать Кубок Украины

  • 12.05.2021 16:31
  • 1207 просмотров
  • 8 комментариев
Артем ГРОМОВ: «В Кубке нет фаворита. Шахтер проиграл как там...Агробизнесу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Зари» Артем Громов прокомментировал финал Кубка Украины против «Динамо».

«Мы приехали и хотим выиграть. Фаворит? В Кубке нет фаворита. «Шахтер» проиграл как там...«Агробизнесу» проиграл. Кубок - не чемпионат, совсем другая игра. Надеюсь, болельщики будут поддерживать нас».

«Фаны на стадионе? Блин, хоть кубок на кубок будет похож, а не двусторонку. Добавляет эмоций», - считает Громов.

Матч состоится 13 мая.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.05.2021 18:05
    0
    А сам видно забув як 2019 все в тому ж кубку "супер відомому" Інгульцю влетіли (Напевно назву тієї команди на все життя запам'ятав...) А тут :" Як там "Агробізнес"..."....
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 12.05.2021 17:24
    +4
    ни кто заре не даст выиграть кубок
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 12.05.2021 17:23
    +3
    umnuy2, 12.05.2021 17:21
    а реально как они проиграли
    Рєально? Взяли та й програли на!
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 12.05.2021 17:21
    +3
    ...«Шахтер» проиграл, как там...«Агробизнесу» проиграл. ....Громов, що бля звізда нєоб'єбе&а? Дякуй що самі "сприснули", тобто не потрапили на "Агро"!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 17:21
    +2
    а реально как они проиграли
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 17:21
    +4
    а реально как они проиграли
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 12.05.2021 16:52
    +10
    Кротята обосрались и надолго запомнят команду Агробизнес
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 12.05.2021 16:34
    +10
    Рыжих в мокнул в говно
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 12.05.2021 16:52
    +10
    Кротята обосрались и надолго запомнят команду Агробизнес
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 12.05.2021 16:34
    +10
    Рыжих в мокнул в говно
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 12.05.2021 17:24
    +4
    ни кто заре не даст выиграть кубок
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 17:21
    +4
    а реально как они проиграли
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 12.05.2021 17:23
    +3
    umnuy2, 12.05.2021 17:21
    а реально как они проиграли
    Рєально? Взяли та й програли на!
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 12.05.2021 17:21
    +3
    ...«Шахтер» проиграл, как там...«Агробизнесу» проиграл. ....Громов, що бля звізда нєоб'єбе&а? Дякуй що самі "сприснули", тобто не потрапили на "Агро"!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 17:21
    +2
    а реально как они проиграли
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.05.2021 18:05
    0
    А сам видно забув як 2019 все в тому ж кубку "супер відомому" Інгульцю влетіли (Напевно назву тієї команди на все життя запам'ятав...) А тут :" Як там "Агробізнес"..."....
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