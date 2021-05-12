Прогноз на финал Кубка Украины. Догонит ли «Динамо» «Шахтер»?

Светит ли киевлянам золотой дубль

  • 12.05.2021 15:24
  • 1054 просмотра
  • 7 комментариев
Прогноз на финал Кубка Украины. Догонит ли «Динамо» «Шахтер»?

13 мая в Тернополе матчем за Кубок в Украине завершиться футбольный сезон, после чего все мы будем считать дни до долгожданного Евро. В этот раз в решающей игре сойдутся «Динамо» и «Заря». Для луганчан это будет всего второй финал в истории. В 2016 году они уступили трофей «Шахтеру». На счету киевлян уже 17 финалов, в которых они добыли 12 побед. Больше Кубок Украины выигрывали только горняки (13).

Сейчас, по прогнозам аналитиков Parimatch, у «Динамо» 70% на победу против 30% у «Зари». Если же брать статистику, то в последних 7 матчах луганчане 4 раза отбирали очки у киевлян (1 победа и 3 ничьи). Для «Динамо» «Заря» действительно неудобный соперник, а учитывая статус финала, вполне можно ожидать, что новоиспеченному чемпиону придется непросто.

К тому же, «Заря» в этом чемпионате третий раз в истории добыла бронзовые медали, настроение в команде отличное и футболисты сделают все, чтобы присоединиться к компании обладателей Кубка. Пока что этот трофей завоевывали только «Динамо», «Шахтер», «Черноморец», «Таврия» и «Ворскла».

Для футболистов «Зари» это также будет еще одна возможность своей игрой привлечь внимание тренерского штаба сборной Украины. Ведь сыграть на чемпионате Европы хотели бы многие.

Что важно, финал Кубка Украины пройдет со зрителями. Пусть даже стадион и не будет заполнен полностью. Для города и для болельщиков это большое событие. Да и футболистам будет играть приятнее, чувствуя поддержку.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.05.2021 16:33
    0
    Vitalii_13UA, 12.05.2021 16:27
    Что за странные стереотипы? Меня как жителя Луганска не триггерит это. Это триггерит только тех, кто живет без цели, без саморазвития, у кого много времени для злости, бездельники и конечно совколюбителей. С такой логикой в Тернополе будет ненавидеть и ДК и Зарю.
    Этот человек как раз такой тип. Старый любитель совка с Запорожья на пенсии сидит уже за 60 и создает кучу аккаунтов, самый первый его аккаунт был Номанд, потом ифаноф, потом конклюжин, потом еще какой-то, потом цифры одни в аккаунте, тором назывался, варом. Капец просто, такое только бездельники делают
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 12.05.2021 16:33
    +1
    Так хочется победу Зари, чтобы они вписали себя в эту историю. Надеюсь футбольные силы будут на их стороне и конечно силы игроков Зари! Верим в победу черно-белых!) ⚫️⚪️
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 12.05.2021 16:27
    0
    A0Va, 12.05.2021 15:47
    Для Зари - без шансов. Считай, что опять на поле Динамо. Для Тернополя слово"луганская", это как для Луганска "шухевич". Все фаны Зари это 10 студентов из Запорожья + 20 фопов из Киева. Остальные - за Динамо.)))
    Хоть бы в Одессе ещё играли....
    Что за странные стереотипы? Меня как жителя Луганска не триггерит это. Это триггерит только тех, кто живет без цели, без саморазвития, у кого много времени для злости, бездельники и конечно совколюбителей. С такой логикой в Тернополе будет ненавидеть и ДК и Зарю.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.05.2021 16:07
    0
    A0Va, 12.05.2021 15:47
    Для Зари - без шансов. Считай, что опять на поле Динамо. Для Тернополя слово"луганская", это как для Луганска "шухевич". Все фаны Зари это 10 студентов из Запорожья + 20 фопов из Киева. Остальные - за Динамо.)))
    Хоть бы в Одессе ещё играли....
    Номанд, Ифаноф в Одессе тоже самое было бы. Кады твой шлак донецкий играл с ДК на супер кубок, одинокие болелы шлака в своих соцсетях писали, что по Одессе гуляют в день матча одни бело-синие, ржавых лишь маленькие кучки, ну а местным пох, вообще кто кого, так же и в Тернополе, думаю им что Заря что ДК до лампочки кто, лишь бы футбол красивый посмотреть двух самых играющих украинских команд, как сказал Забарный, потролив тем самым шлакте
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 15:47
    -2
    Для Зари - без шансов. Считай, что опять на поле Динамо. Для Тернополя слово"луганская", это как для Луганска "шухевич". Все фаны Зари это 10 студентов из Запорожья + 20 фопов из Киева. Остальные - за Динамо.)))
    Хоть бы в Одессе ещё играли....
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    KARABAS55
      KARABAS55, 12.05.2021 15:43
    -4
    Если Заре удастся сыграть в свою игру, то шансы будут. Удачи мужикам, наказать Дырявых!!!
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    Face Control
    online
      Face Control, 12.05.2021 15:36
    -5
    Удачи Заре с кипрским автобусным позором.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 12.05.2021 16:33
    +1
    Так хочется победу Зари, чтобы они вписали себя в эту историю. Надеюсь футбольные силы будут на их стороне и конечно силы игроков Зари! Верим в победу черно-белых!) ⚫️⚪️
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.05.2021 16:33
    0
    Vitalii_13UA, 12.05.2021 16:27
    Что за странные стереотипы? Меня как жителя Луганска не триггерит это. Это триггерит только тех, кто живет без цели, без саморазвития, у кого много времени для злости, бездельники и конечно совколюбителей. С такой логикой в Тернополе будет ненавидеть и ДК и Зарю.
    Этот человек как раз такой тип. Старый любитель совка с Запорожья на пенсии сидит уже за 60 и создает кучу аккаунтов, самый первый его аккаунт был Номанд, потом ифаноф, потом конклюжин, потом еще какой-то, потом цифры одни в аккаунте, тором назывался, варом. Капец просто, такое только бездельники делают
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 12.05.2021 16:27
    0
    A0Va, 12.05.2021 15:47
    Для Зари - без шансов. Считай, что опять на поле Динамо. Для Тернополя слово"луганская", это как для Луганска "шухевич". Все фаны Зари это 10 студентов из Запорожья + 20 фопов из Киева. Остальные - за Динамо.)))
    Хоть бы в Одессе ещё играли....
    Что за странные стереотипы? Меня как жителя Луганска не триггерит это. Это триггерит только тех, кто живет без цели, без саморазвития, у кого много времени для злости, бездельники и конечно совколюбителей. С такой логикой в Тернополе будет ненавидеть и ДК и Зарю.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.05.2021 16:07
    0
    A0Va, 12.05.2021 15:47
    Для Зари - без шансов. Считай, что опять на поле Динамо. Для Тернополя слово"луганская", это как для Луганска "шухевич". Все фаны Зари это 10 студентов из Запорожья + 20 фопов из Киева. Остальные - за Динамо.)))
    Хоть бы в Одессе ещё играли....
    Номанд, Ифаноф в Одессе тоже самое было бы. Кады твой шлак донецкий играл с ДК на супер кубок, одинокие болелы шлака в своих соцсетях писали, что по Одессе гуляют в день матча одни бело-синие, ржавых лишь маленькие кучки, ну а местным пох, вообще кто кого, так же и в Тернополе, думаю им что Заря что ДК до лампочки кто, лишь бы футбол красивый посмотреть двух самых играющих украинских команд, как сказал Забарный, потролив тем самым шлакте
    Ссылка
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