Прогноз на финал Кубка Украины. Догонит ли «Динамо» «Шахтер»?

13 мая в Тернополе матчем за Кубок в Украине завершиться футбольный сезон, после чего все мы будем считать дни до долгожданного Евро. В этот раз в решающей игре сойдутся «Динамо» и «Заря». Для луганчан это будет всего второй финал в истории. В 2016 году они уступили трофей «Шахтеру». На счету киевлян уже 17 финалов, в которых они добыли 12 побед. Больше Кубок Украины выигрывали только горняки (13).

Сейчас, по прогнозам аналитиков Parimatch, у «Динамо» 70% на победу против 30% у «Зари». Если же брать статистику, то в последних 7 матчах луганчане 4 раза отбирали очки у киевлян (1 победа и 3 ничьи). Для «Динамо» «Заря» действительно неудобный соперник, а учитывая статус финала, вполне можно ожидать, что новоиспеченному чемпиону придется непросто.

К тому же, «Заря» в этом чемпионате третий раз в истории добыла бронзовые медали, настроение в команде отличное и футболисты сделают все, чтобы присоединиться к компании обладателей Кубка. Пока что этот трофей завоевывали только «Динамо», «Шахтер», «Черноморец», «Таврия» и «Ворскла».

Для футболистов «Зари» это также будет еще одна возможность своей игрой привлечь внимание тренерского штаба сборной Украины. Ведь сыграть на чемпионате Европы хотели бы многие.

Что важно, финал Кубка Украины пройдет со зрителями. Пусть даже стадион и не будет заполнен полностью. Для города и для болельщиков это большое событие. Да и футболистам будет играть приятнее, чувствуя поддержку.