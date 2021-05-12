ФОТО. Милевский гуляет на свадьбе вратаря Миная

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», стал гостем на свадьбе 29-летнего вратаря ужгородского клуба Андрея Поповича.

«Поповичи, мои поздравления!! Успехов, любви и здоровья!! Молодожены», — прокомментировал Артем фото с семейной парой.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.