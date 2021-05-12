ФОТО. Милевский гуляет на свадьбе вратаря Миная

Украинский футболист поздравил Андрея Поповича

  • 12.05.2021 15:33
  • 5585 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Милевский гуляет на свадьбе вратаря Миная
© Instagram. Артем Милевский

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», стал гостем на свадьбе 29-летнего вратаря ужгородского клуба Андрея Поповича.

«Поповичи, мои поздравления!! Успехов, любви и здоровья!! Молодожены», — прокомментировал Артем фото с семейной парой.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 12.05.2021 16:27
    0
    А до весілля святкував мальчішнік воротаря Минаю 😂
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 16:23
    +1
    На позитиве всегда.
    Красава.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 12.05.2021 16:20
    +2
    де він віддав 4 асисти? на тренуванні? в нього 0+0
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 12.05.2021 15:56
    -3
    Как то по барабану...
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 15:54
    +1
    Совет да любовь)
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 12.05.2021 15:48
    +2
    весільний генерал
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 12.05.2021 16:20
    +2
    де він віддав 4 асисти? на тренуванні? в нього 0+0
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 12.05.2021 15:48
    +2
    весільний генерал
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 16:23
    +1
    На позитиве всегда.
    Красава.
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 15:54
    +1
    Совет да любовь)
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 12.05.2021 16:27
    0
    А до весілля святкував мальчішнік воротаря Минаю 😂
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности