ФОТО. Милевский гуляет на свадьбе вратаря Миная

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», стал гостем на свадьбе 29-летнего вратаря ужгородского клуба Андрея Поповича.
«Поповичи, мои поздравления!! Успехов, любви и здоровья!! Молодожены», — прокомментировал Артем фото с семейной парой.
В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.
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Красава.
Красава.
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