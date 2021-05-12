Андреа ПИРЛО: «Ювентус очень злой сейчас. Будем бороться за Лигу чемпионов»

«Ювентус» после разгрома от «Милана» вылетел из топ-4 чемпионата Италии и рискует на новый сезон остаться без Лиги чемпионов.
Тренер Андреа Пирло надеется, что команда исправит ситуацию.
«Мы в одном пункте от зоны Лиги чемпионов и у нас есть три матча. «Ювентус» сейчас очень злой, мы намерены доказать, что заслуживаем места в топ-4».
«Разочарованы поражением от «Милана», но смотрим вперед», - сказал Пирло.
Туринская команда закроет чемпионат матчами против «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи».
Источник — Football-Italia
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