Артем ДОВБИК: «У нас три форварда в сборной Украины. Буду бороться»

Травма Жуниора Мораеса открыла перспективы в сборной Украины для форварда «Днепра-1» Артема Довбика, который конкурирует с Романом Яремчуком и Артемом Бесединым.

«Эмоции были фантастические, когда вызвали в сборную. У нас три нападающих в команде, так что конкуренция высокая. Буду бороться».

«Мой силовой футбол? Не могу сказать, что я много нарушаю правила или получаю карточки. Был матч с «Динамо», где меня удалили, и это первая красная в карьере. Надеюсь, с опытом придет и буду чище играть», - сказал Довбик.

Артем дебютировал в сборной в матче против Казахстана 31 марта.