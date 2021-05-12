Во всех 26 матчах УПЛ-2020/21 принял участие только один игрок

В сезоне-2020/21 выступали 450 футболистов: 355 украинцев и 95 иностранцев. И только один из них - 22-летний нападающий «Львова» Назарий Ныч - принял участие во всех 26 матчах чемпионата. Правда, больше всего времени провел на поле не он, а капитан «Олимпика» Сергей Политыло, отыгравший 2230 минут в 25 играх.

Среди вратарей гвардейцем №1 сезона оказался Дмитрий Ризнык, отыгравший 24 встречи без замен в воротах «Ворсклы». Среди легионеров больше всех матчей провел защитник «Динамо» поляк Томаш Кендзера - 25, а поучаствовал в играх - хорватский полузащитник полтавчан Давид Пуцлин - 2065 минут.

Лидеры по числу проведенных матчей в УПЛ-2020/21 в каждом клубе

Клуб Игрок М МС Минуты Львов Назарий НЫЧ 26 18 1771 Олимпик Сергей ПОЛИТЫЛО 25 25 2230 Динамо Томаш КЕНДЗЕРА 25 23 1969 Мариуполь Петр СТАСЮК 25 22 1954 Рух Юрий КЛИМЧУК 25 21 1748 Заря Егор НАЗАРИНА 25 16 1677 Ворскла Дмитрий РИЗНЫК 24 24 2160 Сергей ЯВОРСКИЙ 24 24 2129 Давид ПУЦЛИН 24 24 2065 Руслан СТЕПАНЮК 24 24 1828 Десна Владислав ОГИРЯ 24 24 2111 Алексей ГУЦУЛЯК 24 19 1670 Ингулец Евгений ЗАПОРОЖЕЦ 24 24 2079 Александрия Дмитрий ГРЕЧИШКИН 24 22 2013 Минай Мислав МАТИЧ 24 22 1922 Днепр-1 Артем ДОВБИК 24 22 1812 Шахтер ТЕТЕ 24 16 1487 Колос Олег ИЛЬИН 24 8 1054

М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.