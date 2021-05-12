Во всех 26 матчах УПЛ-2020/21 принял участие только один игрок

Больше всего времени провел на поле в минувшем сезоне Сергей Политыло

  • 12.05.2021 13:51
  • 1725 просмотров
  • 2 комментария
Во всех 26 матчах УПЛ-2020/21 принял участие только один игрок
© ФК Львов. Назарий Ныч

В сезоне-2020/21 выступали 450 футболистов: 355 украинцев и 95 иностранцев. И только один из них - 22-летний нападающий «Львова» Назарий Ныч - принял участие во всех 26 матчах чемпионата. Правда, больше всего времени провел на поле не он, а капитан «Олимпика» Сергей Политыло, отыгравший 2230 минут в 25 играх.

Среди вратарей гвардейцем №1 сезона оказался Дмитрий Ризнык, отыгравший 24 встречи без замен в воротах «Ворсклы». Среди легионеров больше всех матчей провел защитник «Динамо» поляк Томаш Кендзера - 25, а поучаствовал в играх - хорватский полузащитник полтавчан Давид Пуцлин - 2065 минут.

Лидеры по числу проведенных матчей в УПЛ-2020/21 в каждом клубе

Клуб

Игрок

М

МС

Минуты

Львов

Назарий НЫЧ

26

18

1771

Олимпик

Сергей ПОЛИТЫЛО

25

25

2230

Динамо

Томаш КЕНДЗЕРА

25

23

1969

Мариуполь

Петр СТАСЮК

25

22

1954

Рух

Юрий КЛИМЧУК

25

21

1748

Заря

Егор НАЗАРИНА

25

16

1677

Ворскла

Дмитрий РИЗНЫК

24

24

2160

 

Сергей ЯВОРСКИЙ

24

24

2129

 

Давид ПУЦЛИН

24

24

2065

 

Руслан СТЕПАНЮК

24

24

1828

Десна

Владислав ОГИРЯ

24

24

2111

 

Алексей ГУЦУЛЯК

24

19

1670

Ингулец

Евгений ЗАПОРОЖЕЦ

24

24

2079

Александрия

Дмитрий ГРЕЧИШКИН

24

22

2013

Минай

Мислав МАТИЧ

24

22

1922

Днепр-1

Артем ДОВБИК

24

22

1812

Шахтер

ТЕТЕ

24

16

1487

Колос

Олег ИЛЬИН

24

8

1054

М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Skillz
    online
      Skillz, 12.05.2021 14:40
    +2
    Просто для сравнения, Томаш сыграл почти во всех матчах в чемпионате, стал чемпионом Украины, плюс евро кубки, его даже в сборную на матчи квалификации ЧМ 2022 не вызывали(я не утверждаю что он топ, но все же). Зато у нас мистер "ЭЭЭэээ значит" везет на евро канаплянок каваленок пятовых которые не играю от слова ВООБЩЕ
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 12.05.2021 14:00
    +1
    Назік молодець, пахарь і росте на очах!
    Бажаю успіхів Назіку!
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 12.05.2021 14:40
    +2
    Просто для сравнения, Томаш сыграл почти во всех матчах в чемпионате, стал чемпионом Украины, плюс евро кубки, его даже в сборную на матчи квалификации ЧМ 2022 не вызывали(я не утверждаю что он топ, но все же). Зато у нас мистер "ЭЭЭэээ значит" везет на евро канаплянок каваленок пятовых которые не играю от слова ВООБЩЕ
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 12.05.2021 14:00
    +1
    Назік молодець, пахарь і росте на очах!
    Бажаю успіхів Назіку!
    Ссылка
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