Во всех 26 матчах УПЛ-2020/21 принял участие только один игрок

В сезоне-2020/21 выступали 450 футболистов: 355 украинцев и 95 иностранцев. И только один из них - 22-летний нападающий «Львова» Назарий Ныч - принял участие во всех 26 матчах чемпионата. Правда, больше всего времени провел на поле не он, а капитан «Олимпика» Сергей Политыло, отыгравший 2230 минут в 25 играх.
Среди вратарей гвардейцем №1 сезона оказался Дмитрий Ризнык, отыгравший 24 встречи без замен в воротах «Ворсклы». Среди легионеров больше всех матчей провел защитник «Динамо» поляк Томаш Кендзера - 25, а поучаствовал в играх - хорватский полузащитник полтавчан Давид Пуцлин - 2065 минут.
Лидеры по числу проведенных матчей в УПЛ-2020/21 в каждом клубе
|
Клуб
|
Игрок
|
М
|
МС
|
Минуты
|
Львов
|
Назарий НЫЧ
|
26
|
18
|
1771
|
Олимпик
|
Сергей ПОЛИТЫЛО
|
25
|
25
|
2230
|
Динамо
|
Томаш КЕНДЗЕРА
|
25
|
23
|
1969
|
Мариуполь
|
Петр СТАСЮК
|
25
|
22
|
1954
|
Рух
|
Юрий КЛИМЧУК
|
25
|
21
|
1748
|
Заря
|
Егор НАЗАРИНА
|
25
|
16
|
1677
|
Ворскла
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
24
|
24
|
2160
|
|
Сергей ЯВОРСКИЙ
|
24
|
24
|
2129
|
|
Давид ПУЦЛИН
|
24
|
24
|
2065
|
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
24
|
24
|
1828
|
Десна
|
Владислав ОГИРЯ
|
24
|
24
|
2111
|
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
24
|
19
|
1670
|
Ингулец
|
Евгений ЗАПОРОЖЕЦ
|
24
|
24
|
2079
|
Александрия
|
Дмитрий ГРЕЧИШКИН
|
24
|
22
|
2013
|
Минай
|
Мислав МАТИЧ
|
24
|
22
|
1922
|
Днепр-1
|
Артем ДОВБИК
|
24
|
22
|
1812
|
Шахтер
|
ТЕТЕ
|
24
|
16
|
1487
|
Колос
|
Олег ИЛЬИН
|
24
|
8
|
1054
М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Бажаю успіхів Назіку!
Бажаю успіхів Назіку!
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