Свитолина выиграла 5 из 9 последних матчей, в которых проиграла первый сет

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала волевую победу в матче второго круга грунтового турнира WTA 1000 в Риме. Украинка проиграла первый сет американке Аманде Анисимовой, но сумела довести матч до победы.



Отметим, что в текущем сезоне Элина девять раз проигрывала стартовую партию и пять раз находила в себе силы отыграться (55.6%). К примеру, в предыдущем сезоне Свитолина также девять раз проигрывала в первом сете, но ни разу не выходила победительницей из этих противостояний.



Если копнуть глубже, то такие волевые победы ранее случались намного реже, за исключением 2017-го года, когда украинка пробивала путь в первую десятку.



Волевые победы Свитолиной за последние шесть сезонов:

2021* - 5 из 9 (55.6%)

2020 - 0 из 9

2019 - 5 из 24 (20.8%)

2018 - 5 из 17 (29.4%)

2017 - 8 из 17 (47.1%)

2016 - 10 из 29 (34.5%)

* - сезон продолжается