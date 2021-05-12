Свитолина выиграла 5 из 9 последних матчей, в которых проиграла первый сет

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала волевую победу в матче второго круга грунтового турнира WTA 1000 в Риме. Украинка проиграла первый сет американке Аманде Анисимовой, но сумела довести матч до победы.
Отметим, что в текущем сезоне Элина девять раз проигрывала стартовую партию и пять раз находила в себе силы отыграться (55.6%). К примеру, в предыдущем сезоне Свитолина также девять раз проигрывала в первом сете, но ни разу не выходила победительницей из этих противостояний.
Если копнуть глубже, то такие волевые победы ранее случались намного реже, за исключением 2017-го года, когда украинка пробивала путь в первую десятку.
Волевые победы Свитолиной за последние шесть сезонов:
2021* - 5 из 9 (55.6%)
2020 - 0 из 9
2019 - 5 из 24 (20.8%)
2018 - 5 из 17 (29.4%)
2017 - 8 из 17 (47.1%)
2016 - 10 из 29 (34.5%)
* - сезон продолжается
Источник — Tennis Abstract
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.