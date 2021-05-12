Свитолина выиграла 5 из 9 последних матчей, в которых проиграла первый сет

В прошлом году она уступила во всех поединках, в которых проигрывала стартовую партию

  • 12.05.2021 13:26
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Свитолина выиграла 5 из 9 последних матчей, в которых проиграла первый сет
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала волевую победу в матче второго круга грунтового турнира WTA 1000 в Риме. Украинка проиграла первый сет американке Аманде Анисимовой, но сумела довести матч до победы.
 
Отметим, что в текущем сезоне Элина девять раз проигрывала стартовую партию и пять раз находила в себе силы отыграться (55.6%). К примеру, в предыдущем сезоне Свитолина также девять раз проигрывала в первом сете, но ни разу не выходила победительницей из этих противостояний.
 
Если копнуть глубже, то такие волевые победы ранее случались намного реже, за исключением 2017-го года, когда украинка пробивала путь в первую десятку.
 
Волевые победы Свитолиной за последние шесть сезонов:

2021* - 5 из 9 (55.6%)
2020 - 0 из 9
2019 - 5 из 24 (20.8%)
2018 - 5 из 17 (29.4%)
2017 - 8 из 17 (47.1%)
2016 - 10 из 29 (34.5%)

* - сезон продолжается

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Источник — Tennis Abstract

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