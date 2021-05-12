Александр ПОВОРОЗНЮК: «Мы усилимся и будем ставить задачу – еврокубки»

Президент «Ингульца» ставит перед командой амбициозные цели

  • 12.05.2021 12:40
  • 1413 просмотров
  • 6 комментариев
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Мы усилимся и будем ставить задачу – еврокубки»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о планах команды на будущее.

«Посмотрим, как освоимся в этом сезоне. Думаю, у нас повторится Первая лига. Мы вышли со Второй, немного там поиграли, вылетели назад во Вторую, усилились, пошли на 4-е, 5-е место в Первой лиге.

Думаю, все идет по наклонной. Если мы еще усилимся, наиграем коллектив, будем этот год в хорошей середине, первой десятке. Тогда на следующий сезон мы усилимся и будем ставить задачу – еврокубки», - заявил Поворознюк.

В минувшем сезоне команда Сергея Лавриненко финишировала на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 12.05.2021 13:17
    -1
    Владимир Копяк, 12.05.2021 13:14
    Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу этого упитанного товарища... Как бы он не попал в санкционный список как президент Миная - откуда деньги на все это удовольствие? Неужели от прошлогоднего урожая?
    «Овес нынче дорог?»)))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.05.2021 13:14
    0
    Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу этого упитанного товарища... Как бы он не попал в санкционный список как президент Миная - откуда деньги на все это удовольствие? Неужели от прошлогоднего урожая?
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 12.05.2021 13:11
    +2
    По крайней мере, хороший настрой!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.05.2021 13:09
    -1
    если в еврокубки, то в селе Петрово нужны гостиница (небольшая человек на 51) и аэродром (для маленьких Боингов)
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 12.05.2021 12:56
    -7
    что это за хряк на фото?
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 12.05.2021 12:51
    -6
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 12.05.2021 13:11
    +2
    По крайней мере, хороший настрой!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.05.2021 13:14
    0
    Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу этого упитанного товарища... Как бы он не попал в санкционный список как президент Миная - откуда деньги на все это удовольствие? Неужели от прошлогоднего урожая?
    Ссылка
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