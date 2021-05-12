Александр ПОВОРОЗНЮК: «Мы усилимся и будем ставить задачу – еврокубки»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о планах команды на будущее.

«Посмотрим, как освоимся в этом сезоне. Думаю, у нас повторится Первая лига. Мы вышли со Второй, немного там поиграли, вылетели назад во Вторую, усилились, пошли на 4-е, 5-е место в Первой лиге.

Думаю, все идет по наклонной. Если мы еще усилимся, наиграем коллектив, будем этот год в хорошей середине, первой десятке. Тогда на следующий сезон мы усилимся и будем ставить задачу – еврокубки», - заявил Поворознюк.

В минувшем сезоне команда Сергея Лавриненко финишировала на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.