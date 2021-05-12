Контракты с Ингульцом заканчиваются у 9 игроков

По окончании сезона истекает срок контрактов с «Ингульцом» у таких футболистов, как Владимир Белоцерковец, Андрей Коробенко, Андрей Семенко, Николай Квасный, Александр Козак, Виталий Павлов, Михаил Плохотнюк, Олег Синегуб, Ника Ситчинава.

Помимо этого, близятся к концу арендные соглашения у Йоханы Мкомолы (права принадлежат «Ворскле»), а также Ильи Шевцова («Десна») и Дениса Янакова («Заря»).

Команда Сергея Лавриненко финишировала на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.