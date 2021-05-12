Челси в ближайшее время собирается продлить контракт с Тухелем

«Челси» в ближайшее время предложит главному тренеру команды Томасу Тухелю новый контракт.

Руководство клуба довольно работой специалиста, поэтому предложит ему новый двухлетний контракт с опцией продления на один сезон.

Напомним, Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021 года, подписав контракт на 18 месяцев.

Сейчас команда занимает 4-е место в АПЛ и вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити».

Ранее Тухелю покорилось невероятное достижение в Лиге чемпионов.