Роналду поздравил Спортинг с чемпионством

«Спортинг» из Лиссабона досрочно выиграл чемпионат Португалии 2020/21.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил свою бывшую команду с этим достижением.
«Поздравляю чемпионов!», - написал Роналду в Instagram.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.