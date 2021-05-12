ЛОГИНОВ: «На старте сезона была задача бороться совсем за другие места»

Защитник «Днепра-1» подвел итоги сезона в УПЛ

  • 12.05.2021 04:41
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ЛОГИНОВ: «На старте сезона была задача бороться совсем за другие места»
© СК Днепр-1. Сергей Логинов

30-летний защитник «Днепра-1» Сергей Логинов подвел итоги сезона и рассказал о ситуации со своим контрактом.

«Если смотреть, в каком положении оказалась команда после первого круга, то удовлетворение есть. Но на старте сезона была задача бороться совсем за другие места.

Во второй части сезона мы показали хороший результат, это удалось за счет плодотворной и усердной работы на сборах. Много работали в тактическом плане и психологическом.

У меня есть большое желание играть в этой команде. Контракт еще не подписан, но переговоры ведутся. Думаю, в течение ближайших пару дней будет ясность», - сказал Логинов.

В минувшем сезоне УПЛ Логинов в составе «Днепра-1» провел 20 матчей. Команда Игора Йовичевича финишировала на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 30 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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