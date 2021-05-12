Олимпик на этой неделе определится с кадровыми потерями

У многих игроков истекают контракты с клубом

  • 12.05.2021 03:39
  • 65 просмотров
  • 1 комментарий
Олимпик на этой неделе определится с кадровыми потерями
© ФК Олимпик Донецк

Состав донецкого «Олимпика» с большой долей вероятности в межсезонье претерпит изменений.

30 июня заканчиваются контракты с донецким клубом у Артема Кичака, Ивана Зотько, Евгения Пасича, Сергея Политыло, Руслана Бабенко, Тараса Завийского, Тейшейры, а также арендные соглашения с Орестом Лебеденко, Бенито, Ибрахимом Каргбо.

Как рассказал главный тренер «Олимпика» Роман Санжар, определенность с теми футболистами, которым предложат пролонгировать соглашения, появится в конце этой недели после встречи тренера с президентом клуба Владиславом Гельзиным.

Напомним, что в чемпионате УПЛ «Олимпик» занял 13 место, набрав 22 очка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.05.2021 03:52
    0
    Може це початок кінця? Шкода буде, ніби якось вже звиклося з думкою, що там десь в середині таблиці балансує Олімпік.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.05.2021 03:52
    0
    Може це початок кінця? Шкода буде, ніби якось вже звиклося з думкою, що там десь в середині таблиці балансує Олімпік.
    Ссылка
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