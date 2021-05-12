Олимпик на этой неделе определится с кадровыми потерями

Состав донецкого «Олимпика» с большой долей вероятности в межсезонье претерпит изменений.

30 июня заканчиваются контракты с донецким клубом у Артема Кичака, Ивана Зотько, Евгения Пасича, Сергея Политыло, Руслана Бабенко, Тараса Завийского, Тейшейры, а также арендные соглашения с Орестом Лебеденко, Бенито, Ибрахимом Каргбо.

Как рассказал главный тренер «Олимпика» Роман Санжар, определенность с теми футболистами, которым предложат пролонгировать соглашения, появится в конце этой недели после встречи тренера с президентом клуба Владиславом Гельзиным.

Напомним, что в чемпионате УПЛ «Олимпик» занял 13 место, набрав 22 очка.