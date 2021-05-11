Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проведет стартовый матч на турнире WTA 1000 в Риме.
Украинка, посеянная под пятым номером, сыграет во втором круге против американки Аманды Анисимовой (№39 WTA) первым запуском на корте №2. Начало встречи – в 11:00 по Киеву.
Ранее теннисистки встречались два раза, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против испанки Гарбинье Мугурусы (№12 WTA) или Бернарды Перы из США (№69 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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