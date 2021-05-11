Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Риме

  • 11.05.2021 23:24
  • 418 просмотров
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проведет стартовый матч на турнире WTA 1000 в Риме. 
 
Украинка, посеянная под пятым номером, сыграет во втором круге против американки Аманды Анисимовой (№39 WTA) первым запуском на корте №2. Начало встречи – в 11:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки встречались два раза, счет равный.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против испанки Гарбинье Мугурусы (№12 WTA) или Бернарды Перы из США (№69 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Spectra
      Spectra, 12.05.2021 00:13
    0
    Чую опять вылетил, в первой же игре
    Ссылка
    Spectra
    online
      Spectra, 12.05.2021 00:13
    0
    Чую опять вылетил, в первой же игре
    Ссылка
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