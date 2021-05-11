Сассуоло – Ювентус. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 36-го тура итальянской Серии А

  • 11.05.2021 22:31
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Сассуоло – Ювентус. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 36-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Ювентус».

«Ювентус» в предыдущем туре уступил в Турине «Милану» (0:3), а «Сассуоло» выиграл на выезде у «Дженоа» (1:2). «Ювентус» Андреа Пирло с 69 баллами идет пятым и от заветной Лиги чемпионов отстает на очко. «Сассуоло» Роберто Де Дзерби с 56 баллами идет восьмым, отставая от седьмой еврокубковой позиции на два очка.

Соперники встречались между собой 15 раз (11 побед «Ювентуса», 1 победа «Сассуоло» и 3 ничьих). В первом круге «Старая Синьора» выиграла со счетом 3:1. Кстати «Ювентус» любит именно громить «Сассуоло». В этих противостояниях были счета 3:0, 4:0 и 7:0! «Сассуоло» выигрывал у туринцев еще в октябре 2015-го года.

Очень интересная игра будет. «Сассуоло» еще может попасть в еврокубки, а «Ювентус» может остаться без Лиги чемпионов. И той и той команде нужна победа. Беря во внимание недавние результаты, туринцы находятся не в очень хорошей форме.

Поэтому я поставлю на ничейку, которая обеим командам не пойдет на пользу», - сказал Бартулович.

Матч «Сассуоло» – «Ювентус» состоится 12 мая. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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