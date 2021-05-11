Когда играет Свитолина? Расписание украинок на турнире в Риме на 12-е мая

12 мая украинка Элина Свитолина (№6 WTA) стартует на турнире WTA 1000 в Риме.



Двукратная чемпионка турнира во втором круге сыграет против американки Аманды Анисимовой первым запуском на корте №2. Начало встречи – в 11:00 по Киеву.



Отметим, что все остальные украинки уже покинули данные соревнования.

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