В среду, 12 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором «Интернационале» примет «Рому».
Поединок пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Интер» – «Рома» покажет телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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