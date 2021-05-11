ФОТО. На какой срок выглядит? В семье лидера Динамо ожидают пополнение

Виталий и Алина Буяльские ожидают второго ребенка

  • 11.05.2021 21:48
  • 1741 просмотр
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ФОТО. На какой срок выглядит? В семье лидера Динамо ожидают пополнение
© Instagram

Алина Буяльская, жена хавбека «Динамо» Виталия Буяльского выложила в Instagram фотографию и написала:

«Вот так выглядит сейчас мой пуз. И это – буквально за две недели вырос. Был более-менее плоский. Интересно, на какой срок выглядит?

У меня все о поле ребенка спрашивают. И разнополые дети – хорошо, и однополые – классно. Как будет, так будет».

Таким образом, Виталий и Алина Буяльские ожидают второго ребенка. У них растет трехлетняя дочка по имени Злата.

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Источник — Instagram

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