Аталанта — Беневенто. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» поделился ожиданиями от поединка 36-го тура итальянской Серии А

  • 11.05.2021 21:21
  • 420 просмотров
  • 0 комментариев
Аталанта — Беневенто. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 36-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Беневенто».

«Аталанта» Джан Пьеро Гасперини в предыдущем матче разгромила на выезде «Парму» (2:5). Сейчас бергамаски вместе с «Миланом», имея в активе по 72 очка, делят второе место в турнирной таблице Серии А.

«Беневенто» Филиппо Индзаги накануне уступило «Кальяри» (1:3) и с 31 очком идет на 18-м месте, которое находится в зоне вылета. От 17-го места команду Суперпиппо отделяет три балла.

Соперники встречались между собой три раза и всегда побеждала «Аталанта» (1:0, 3:0 и 4:1). В первом круге бергамаски победили на выезде 1:4!

В этом матче для «Аталанты» не может быть никаких исходов кроме очень нужной для команды победы. Хотя «Беневенто» борется за выживание и им тоже нужна только победа. Но, я думаю, что «Аталанта» сейчас очень сильная и тем более бергамаски играют дома. Мне кажется, подопечные Гасперини спокойно победят «Беневенто» в этом поединке», - сказал Бартулович.

Матч «Аталанта» – «Беневенто» состоится 12-го мая. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности