Аталанта — Беневенто. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 36-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Беневенто».

«Аталанта» Джан Пьеро Гасперини в предыдущем матче разгромила на выезде «Парму» (2:5). Сейчас бергамаски вместе с «Миланом», имея в активе по 72 очка, делят второе место в турнирной таблице Серии А.

«Беневенто» Филиппо Индзаги накануне уступило «Кальяри» (1:3) и с 31 очком идет на 18-м месте, которое находится в зоне вылета. От 17-го места команду Суперпиппо отделяет три балла.

Соперники встречались между собой три раза и всегда побеждала «Аталанта» (1:0, 3:0 и 4:1). В первом круге бергамаски победили на выезде 1:4!

В этом матче для «Аталанты» не может быть никаких исходов кроме очень нужной для команды победы. Хотя «Беневенто» борется за выживание и им тоже нужна только победа. Но, я думаю, что «Аталанта» сейчас очень сильная и тем более бергамаски играют дома. Мне кажется, подопечные Гасперини спокойно победят «Беневенто» в этом поединке», - сказал Бартулович.

Матч «Аталанта» – «Беневенто» состоится 12-го мая. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».