Андрей ЛУНИН: «Очень нервничал, когда подписывал контракт с Реалом»

22-летний вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился воспоминаниями о том, как он подписывал контракт с мадридским клубом.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года за €8,5 миллионов.

«Когда я приехал в «Реал», я был очень счастлив, ведь не каждый день тебя приглашают в лучший клуб мира. Тысячи игроков хотели бы сюда попасть, но попадают единицы.

Приехал президент. В то время я очень нервничал. Поговорили, погуляли и в итоге подписали контракт. Я очень нервничал, мне было некомфортно.

Презентация в качестве игрока «Реала» — это было нечто впечатляющее и незабываемое. Я подготовил речь, хотя понятия не имел об испанском. Испанские слова были написаны русскими буквами. Но я хотел проявить уважение к стране и клубу», — рассказал Лунин.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.