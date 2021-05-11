Андрей ЛУНИН: «Очень нервничал, когда подписывал контракт с Реалом»

Украинский вратарь «сливочных» вспомнил, как он переходил в мадридский клуб

  • 11.05.2021 19:23
  • 1036 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ЛУНИН: «Очень нервничал, когда подписывал контракт с Реалом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился воспоминаниями о том, как он подписывал контракт с мадридским клубом.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года за €8,5 миллионов.

«Когда я приехал в «Реал», я был очень счастлив, ведь не каждый день тебя приглашают в лучший клуб мира. Тысячи игроков хотели бы сюда попасть, но попадают единицы.

Приехал президент. В то время я очень нервничал. Поговорили, погуляли и в итоге подписали контракт. Я очень нервничал, мне было некомфортно.

Презентация в качестве игрока «Реала» — это было нечто впечатляющее и незабываемое. Я подготовил речь, хотя понятия не имел об испанском. Испанские слова были написаны русскими буквами. Но я хотел проявить уважение к стране и клубу», — рассказал Лунин.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(6 голосов)

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Комментарии
    az-667
    online
      az-667, 11.05.2021 20:49
    0
    Я контракт с компанией подписываю шоб в море свалить... Я пипец как из года в год нервничаю
    Ссылка
    Petrov20
    online
      Petrov20, 11.05.2021 20:34
    0
    мячи подавать не трудно не волнуйся бабло капает
    Ссылка
    az-667
    online
      az-667, 11.05.2021 20:49
    0
    Я контракт с компанией подписываю шоб в море свалить... Я пипец как из года в год нервничаю
    Ссылка
    Petrov20
    online
      Petrov20, 11.05.2021 20:34
    0
    мячи подавать не трудно не волнуйся бабло капает
    Ссылка
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