КАРИКАТУРА ДНЯ. Когда-то Манчестер Юнайтед подписал Кавани бесплатно...

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 34-летним уругвайским форвардом «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани.

«Напоминание о том, что «Манчестер Юнайтед» подписал Эдинсона Кавани бесплатно.

Лучший нападающий Премьер-лиги прямо сейчас?», — прокомментировал Момани свою новую работу.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года в качестве свободного агента. На счету футболиста 23 матча в АПЛ, где он забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.