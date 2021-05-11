КАРИКАТУРА ДНЯ. Когда-то Манчестер Юнайтед подписал Кавани бесплатно...

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 34-летним уругвайским форвардом «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани.
«Напоминание о том, что «Манчестер Юнайтед» подписал Эдинсона Кавани бесплатно.
Лучший нападающий Премьер-лиги прямо сейчас?», — прокомментировал Момани свою новую работу.
Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года в качестве свободного агента. На счету футболиста 23 матча в АПЛ, где он забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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