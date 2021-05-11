Футболистам Александрии не объявили, когда им выходить из отпуска

Планы на следующий сезон будут зависеть от встречи Владимира Шарана с президентом клуба

  • 11.05.2021 18:14
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Футболистам Александрии не объявили, когда им выходить из отпуска
© ФК Александрия

«Александрия», не сумев по итогам чемпионата пробиться в еврокубки, бессрочно ушла в отпуск.

День выхода команды из отпуска футболистам не объявляли, поскольку пока еще главный тренер команды Владимир Шаран должен встретиться с президентом клуба Сергеем Кузьменко, после чего станет ясен план подготовки коллектива к новому сезону.

Перед завершением чемпионата также не обсуждалось, продлят ли контракты с «Александрией» семь футболистов, которые истекают 30 июня. Среди тех, кто может покинуть команду — Юрий Панькив, Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Артем Гордиенко, Евгений Банада, Валерий Лучкевич и Артем Ситало. Окончательное решение о судьбе этих футболистов будет приниматься позднее, возможно, уже новым главным тренером александрийцев.

 «Александрия» финишировала на девятом месте в УПЛ, набрав 29 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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