ФОТО. Заря готовится к битве с Динамо в полном составе

Утром в среду, 12 мая, луганская «Заря» возьмет курс на Львов, откуда автобусом переедет в Тернополь, где состоится финальный матч Кубка Украины по футболу «Динамо» — «Заря».

Финал состоится в четверг, 13 мая, на городском стадионе имени Шухевича, телеканалы «UA Перший» и «Футбол 1» покажут финальную битву в прямом эфире. Начало встречи в 19 часов.

Во вторник «черно-белые» провели финальную тренировку этого сезона на базе. Несмотря на срывающийся дождь, погода тренировочному процессу не помешала. Все ребята в хорошем настроении и решительно настраиваются на серьезнейший матч с «Динамо». В списке игроков нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.