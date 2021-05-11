ФОТО. Заря готовится к битве с Динамо в полном составе

Луганская команда отправится на финал Кубка Украины в среду, 12 мая

  • 11.05.2021 17:55
  • 1089 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Заря готовится к битве с Динамо в полном составе
© ФК Заря Луганск

Утром в среду, 12 мая, луганская «Заря» возьмет курс на Львов, откуда автобусом переедет в Тернополь, где состоится финальный матч Кубка Украины по футболу «Динамо» — «Заря».

Финал состоится в четверг, 13 мая, на городском стадионе имени Шухевича, телеканалы «UA Перший» и «Футбол 1» покажут финальную битву в прямом эфире. Начало встречи в 19 часов.

Во вторник «черно-белые» провели финальную тренировку этого сезона на базе. Несмотря на срывающийся дождь, погода тренировочному процессу не помешала. Все ребята в хорошем настроении и решительно настраиваются на серьезнейший матч с «Динамо». В списке игроков нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
    Barsa
      Barsa, 11.05.2021 18:27
    +1
    viktor77, 11.05.2021 18:09
    Команда!⚫⚪👏
    Молодцы,не смотря на очень маленький бюджет,все трудности,судейство!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 11.05.2021 18:17
    0
    Alexander Киев, 11.05.2021 18:06
    Шубы сделают ветер уже в конце прошлого сезона занесли парочку, получили 2-е место, тут точно также. Без шуб - дырка для Дырки
    Что беженец днонецкий, до их пор подгорает? Купи огнетушитель, если есть за что
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 11.05.2021 18:09
    +2
    Команда!⚫⚪👏
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.05.2021 18:06
    -3
    Шубы сделают ветер уже в конце прошлого сезона занесли парочку, получили 2-е место, тут точно также. Без шуб - дырка для Дырки
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 11.05.2021 18:09
    +2
    Команда!⚫⚪👏
    Ссылка
    Barsa
      Barsa, 11.05.2021 18:27
    +1
    viktor77, 11.05.2021 18:09
    Команда!⚫⚪👏
    Молодцы,не смотря на очень маленький бюджет,все трудности,судейство!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 11.05.2021 18:17
    0
    Alexander Киев, 11.05.2021 18:06
    Шубы сделают ветер уже в конце прошлого сезона занесли парочку, получили 2-е место, тут точно также. Без шуб - дырка для Дырки
    Что беженец днонецкий, до их пор подгорает? Купи огнетушитель, если есть за что
    Ссылка
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