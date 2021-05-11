ФОТО. Заря готовится к битве с Динамо в полном составе

Утром в среду, 12 мая, луганская «Заря» возьмет курс на Львов, откуда автобусом переедет в Тернополь, где состоится финальный матч Кубка Украины по футболу «Динамо» — «Заря».
Финал состоится в четверг, 13 мая, на городском стадионе имени Шухевича, телеканалы «UA Перший» и «Футбол 1» покажут финальную битву в прямом эфире. Начало встречи в 19 часов.
Во вторник «черно-белые» провели финальную тренировку этого сезона на базе. Несмотря на срывающийся дождь, погода тренировочному процессу не помешала. Все ребята в хорошем настроении и решительно настраиваются на серьезнейший матч с «Динамо». В списке игроков нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.
Источник — ФК Заря
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