Вест Хэм рискует упустить Лингарда

Лондонский клуб не может удовлетворить финансовые запросы футболиста

  • 11.05.2021 17:24
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Вест Хэм рискует упустить Лингарда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Вест Хэм» рискует упустить 28-летнего английского вингера Джесси Лингарда.

Контракт Лингарда принадлежит «Манчестер Юнайтед». Футболист выступает за «молотобойцев» с конца января текущего года на правах аренды. Всего Лингард провел за «Вест Хэм» 13 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

«Вест Хэм» намерен выкупить контракт футболиста, но не может удовлетворить его финансовые требования. Лингард хочет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю.

Арендное соглашение рассчитано до 31 мая. Ориентировочная стоимость Лингарда составляет €15 миллионов.

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Источник — Daily Mail

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