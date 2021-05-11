Вест Хэм рискует упустить Лингарда

Лондонский «Вест Хэм» рискует упустить 28-летнего английского вингера Джесси Лингарда.

Контракт Лингарда принадлежит «Манчестер Юнайтед». Футболист выступает за «молотобойцев» с конца января текущего года на правах аренды. Всего Лингард провел за «Вест Хэм» 13 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

«Вест Хэм» намерен выкупить контракт футболиста, но не может удовлетворить его финансовые требования. Лингард хочет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю.

Арендное соглашение рассчитано до 31 мая. Ориентировочная стоимость Лингарда составляет €15 миллионов.