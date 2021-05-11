Соломон вызван в сборную Израиля

Национальная сборная Израиля в ближайших матчах рассчитывает на полузащитника «Шахтера» Манора Соломона.
23 мая стартует тренировочный лагерь национальной команды Израиля.
В рамках сбора у подопечных Виллибальда Руттенштайнера запланировано 2 спарринга: 5 июня – с Черногорией и 9 июня – с Португалией.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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