ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракты Вернидуба и Гладкого

«Заря» на официальном сайте сообщила о продлении контрактов защитника Виталия Вернидуба и форварда Александра Гладкого.
Оба получили договоры до лета 2022 года.
33-летний Вернидуб в сезоне УПЛ 2020/21 провел 20 матчей. У 33-летнего Гладкого 22 матча и 9 голов.
«Заря» по итогам чемпионата заняла 3-е место.
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Источник — ФК Заря
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