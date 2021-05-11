ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракты Вернидуба и Гладкого

Опытные защитник и форвард остаются в команде

  • 11.05.2021 15:06
  • 1142 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракты Вернидуба и Гладкого
© zarya-lugansk.com. Александр Гладкий

«Заря» на официальном сайте сообщила о продлении контрактов защитника Виталия Вернидуба и форварда Александра Гладкого.

Оба получили договоры до лета 2022 года.

33-летний Вернидуб в сезоне УПЛ 2020/21 провел 20 матчей. У 33-летнего Гладкого 22 матча и 9 голов.

«Заря» по итогам чемпионата заняла 3-е место.

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.05.2021 16:10
    0
    Це не погано, але їм по 33 роки.. далеко на старих конях не поїдеш
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 11.05.2021 15:20
    +2
    Гладкий нарешті знайшов свою команду і тренера після усіх поневірянь!
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 11.05.2021 15:20
    +2
    Гладкий нарешті знайшов свою команду і тренера після усіх поневірянь!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.05.2021 16:10
    0
    Це не погано, але їм по 33 роки.. далеко на старих конях не поїдеш
    Ссылка
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