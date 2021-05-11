В среду, 12 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» будет принимать «Валенсию».
Поединок пройдет в Севилье, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Севилья» – «Валенсия» покажет видеосервис MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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