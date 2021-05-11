12 знаковых матчей на главном стадионе Тернополя

Дискуссии о целесообразности предоставления Тернополю права проведения финала Кубка страны велись бурные. Главная спортивная арена города (ныне носит имя Романа Шухевича, а когда-то звалась «Около парка», «Авангард», некоторое время ее называли просто городским стадионом) весьма уютна, но ряд проблемных вопросов не позволяет быть от нее в восторге.

Система прохождения на стадион вроде бы устаревшая, газон, вероятно, невысокого качества. А 15-тысячная вместимость да при ковидных ограничениях – разве не маловата для полноценного футбольного праздника? Я тоже считаю, что в пандемийные времена лучше сыграть финал на более вместительном стадионе, чтобы при 10–25% квоты заполняемости трибун как можно большее количество зрителей могло бы насладиться зрелищем. Львов, Одесса, Харьков, Днепр – разве плохие города для проведения поединка? Из них вполне можно было бы выбрать центр региона, в котором ситуация с коронавирусом наилучшая или по крайней мере не ужасная, и хотя бы 10-тысячная зрительская аудитория могла бы собраться.

Тернополю, на мой взгляд, лучше было бы принять финал в нековидную пору (очень надеюсь, что в следующем году наступит именно такая), и тогда в Файном городе был бы всамделишный, а не искусственный праздник, с аншлагом на трибунах, большущими десантами болельщиков команд-участниц, всем надлежащим антуражем. И желательно такие игры проводить в выходной день, чтобы выездные фаны могли бы отличиться массовостью. Как бы то ни было, а нынешний финал принимает Файный город, и его проведение стало поводом вспомнить наиболее значимые футбольные события на главном стадионе Тернополя. Расположил их в хронологическом порядке, поскольку выделение из них каких-то более или менее ярких мне показалось не совсем корректным. В свое время здесь щедро делились своим мастерством со зрителями Олег Копаев и Виктор Понедельник, Беньяминас Зелькявичюс и Ромуальдас Юшка, Ринат Дасаев и Сергей Родионов, Александр Сопко и Сергей Юран, Андрей Шевченко и Сергей Ребров, Анатолий Тимощук и Джулиус Агахова.

Итак…

1. 03.06.1962. Кубок СССР. 1/64 финала. «Авангард» (Тернополь) – «Черноморец» (Одесса) – 1:2 в дополнительное время. 10 000 зрителей.

Встреча между украинскими командами, возглавляемыми известным в 1950-е гг. игроком киевского «Динамо» Тиберием Поповичем и голкипером того же «Динамо» 1940-х – начала 1950-х гг. Анатолием Зубрицким, вызвала настоящий ажиотаж в Тернополе. «Еще никогда стадион «Авангард» не принимал столько зрителей, как в минувшее воскресенье», – писала тернопольская газета «Вільне життя». Издание раскритиковало работу арбитра киевлянина Александра Цаповецкого, обвиняя его в нефиксации положения вне игры у игрока гостевой команды во время первого гола в ворота тернополян. Заголовок красноречив: «Играет судья». Как бы то ни было, а игра удалась на славу и держала зрителей в напряжении все игровое время. В конце концов Фортуна улыбнулась одесситам. Отмечу, что гол в составе тернополян провел Иштван Секеч. В то время это был молодой нападающий «Авангарда», но позже, на рубеже 1960–1970-х гг. наилучшие годы своей игровой карьеры Секеч провел именно в «Черноморце».

2. 16.05.1965. Кубок СССР. 1/16 финала. «Авангард» (Тернополь) – СКА (Ростов-на-Дону) – 3:2. 12 000 зрителей.

Авангардовцы все время догоняли именитых соперников и в эпилоге игры добыли волевую победу. Дублем отметился нападающий Сергей Котелкин, перешедший в тернопольскую команду из калининградской «Балтики». Отмечу, что один из голов в составе гостей провел знаменитый форвард сборной СССР, серебряный призер Euro-1964 Олег Копаев.

3. 06.06.1987. Кубок СССР. 1/64 финала. «Нива» (Тернополь) – «Заря» (Ворошиловград) – 3:2. 12 000 зрителей.

Сюжет игры очень напомнил поединок с ростовской командой. Правда, теперь футбольную честь Тернополя защищала уже «Нива», а не «Авангард», да и кубковая стадия была отдаленней от финала. Другое отличие: в этот раз хозяева все время вели в счете, а догоняли гости. Общее – снова в составе тернополян нашелся игрок, отметившийся дублем (Игорь Яворский), а в составе гостей один гол забил известный форвард. Правда, широкую славу Сергей Юран (а речь именно о нем) добыл в составах других клубов, а не родной «Зари». И в 1987 году он был еще малоизвестным 18-летним парнем.

4. 18.07.1987. Кубок СССР. «Нива» (Тернополь) – «Шахтер» (Донецк) – 0:4. 17 600 зрителей.

В первом тайме «Нива» еще сдерживала атаки признанной кубковой команды, но после перерыва оборона хозяев рассыпалась. На 83-й минуте горняк Владимир Юрченко установил счет 4:0, и тернопольская торсида потянулась к выходам. Достойное сопротивление фавориту – это не об этом матче! Однако настоящая футбольная атмосфера, созданная на трибунах болельщиками «Нивы», вспоминается и доныне.

5. 20.07.1988. Кубок СССР. 1/16 финала. «Нива» (Тернополь) – «Спартак» (Москва) – 1:0. 19 500 зрителей.

По словам ветерана «Нивы» Романа Мацюпы (принимал участие в матче), зрители сидели даже в проходах! Приезд Дасаева, Шмарова, Родионова, Шалимова и десантирование спартаковских фанатов, конечно, не могли не вызвать ажиотаж на Западной Украине. И тернополяне бились достойно, в конце концов выиграв тот матч. Правда, по тогдашней формуле, та кубковая стадия предусматривала два матча, и в первом – в Москве – красно-белые оказались сильнее, выиграв со счетом 4:1. Потому и прошагали дальше в Кубке. Однако пусть и локальная, но все-таки победа над «Спартаком» вписана золотыми буквами в историю «Нивы» и тернопольского футбола в целом.

6. 04.09.1991. Кубок СССР. 1/16 финала. «Нива» (Тернополь) – «Арарат» (Ереван) – 3:1. 20 000 зрителей.

Последний розыгрыш Кубка СССР запомнился для «Нивы» тем, что она не проиграла ни одному оппоненту. Несколько побед на старте турнира – и на кубковой тропинке нарисовался колоритный соперник – ереванский «Арарат». Игру против чемпиона СССР 1973 г. тернопольская команда провела на оном дыхании, и счет 3:1 не полностью отражает ее преимущество. Снова дубль Игоря Яворского (лидер «Нивы» еще и не реализовал пенальти) обусловил победу тернополян над членом советского чемпионского клуба. А потом Союз прекратил свое существование, и «Нива» в том розыгрыше Кубка осталась непобежденной, ведь украинские команды в 1992 г. не продолжили борьбу за Кубок государства-фантома.

7. 16.11.1995. Чемпионат Украины. «Нива» (Тернополь) – «Динамо» (Киев) – 1:0. 15 000 зрителей.

Несмотря на зимнюю погоду, тернополяне заполнили трибуны городского стадиона. На старте второго тайма будущий игрок «Андерлехта» Олег Ящук забил гол (сильнейший удар головой после навеса с правого фланга), оказавшийся победным для «Нивы». Даже звездная пара форвардов Шевченко – Ребров не помогла киевлянам вывезти из Тернополя хотя бы ничью. Первая историческая победа тернополян над грандом украинского футбола есть!

8. 22.04.1997. Чемпионат Украины. «Нива» (Тернополь) – «Динамо» (Киев) – 1:0. 15 200 зрителей.

Единственный гол Автандила Капанадзе в конце первой трети игрового времени матча вызвал эйфорию на заполненных трибунах тернопольского стадиона. Любимцы местной публики в итоге победили команду Валерия Лобановского! А гранд вышел на поле в сильнейшем составе: в Файный город приехали и Андрей Шевченко, и Сергей Ребров, и Александр Хацкевич, и Александр Шовковский, и Юрий Калитвинцев, и другие динамовские звезды. Тем не менее, победа осталась за «Нивой».

9. 03.08.1997. Чемпионат Украины. «Нива» (Тернополь) – «Шахтер» (Донецк) – 1:0. 13 500 зрителей.

В начале весьма успешного для себя сезона (в итоге тернополяне стали 7-ми в чемпионате Украины) «Нива» минимально победила донецкий «Шахтер». В течение игры желто-зеленые очень дисциплинированно отыграли в обороне. В итоге, получили от этого весомые дивиденды. Меткий выстрел настоящей легенды тернопольского клуба и его лучшего бомбардира Автандила Капанадзе незадолго до финального свистка принес победу желто-зеленым. Снова гранд едет из Тернополя без набранных очков!

10. 27.08.2000. Чемпионат Украины. «Нива» (Тернополь) – «Динамо» (Киев) – 3:7. 16 000 зрителей.

Энергичные действия обеих команд позволили зрителям увидеть атакующий футбол во всей красе! Забить три мяча в ворота киевского «Динамо» – нерядовое достижение! Правда, оборона хозяев не выдерживала никакой критики. Георгий Деметрадзе сделал посмешище из защитников местной команды, отличившись четыре раза. Вместе с тем, и тернопольские грузины Автандил Капанадзе и Кахабер Дгебуадзе смогли расписаться в воротах гостей. Отмечу и лучший матч Геннадия Мороза в футболке киевского «Динамо» – на счету воспитанника днепропетровского футбола – хет-трик!

11. 15.06.2001. Чемпионат Украины. «Нива» (Тернополь) – «Шахтер» (Донецк) – 0:7. 6000 зрителей.

Хет-трик Джулиуса Агаховы много в чем предопределил сокрушительное поражение желто-зеленых. У хозяев поля совсем ничего не получалось, а оборона представляла собой сплошь проходной двор. В итоге, имеем историческую крупнейшую победу «Шахтера» в чемпионате Украины.

12. 04.09.2018. Отборочный матч чемпионата мира (женщины). Украина – Венгрия – 2:0. 6400 зрителей.

Международные официальные матчи – диковинка для Тернополя. Файный город оказался счастливым для женской сборной Украины: девушки в желтых футболках преодолели сопротивление венгерок, проведя еще в первом тайме два мяча в их ворота и сдержав атакующую мощь соперниц после перерыва. Вот только жаль, что эта победа не позволила квалифицироваться в итоге на чемпионат мира: свои шансы наши футболистки потеряли раньше. Однако как бы то ни было, Тернополь увидел игру национальной сборной!

***

Неоднократно и мне приходилось бывать на футбольных матчах в Тернополе. Всегда импонировал энтузиазм тамошних болельщиков. Несколько лет назад посетил матч «Нивы» против киевского «Арсенала». Зрителей был минимум, и разговоры завсегдатаев трибун до поры, до времени касались по большей части ситуации в Лиге чемпионов. В иных секторах болельщики-ветераны (а таковых всегда было немало на тернопольских трибунах) вспоминали былые славные времена, кто-то острил над пролетарско-коммунистическим названием команды-соперницы. Однако как только «Нива» забила гол, ее поклонники переключились на современную волну. И поддержку обеспечили горячую, и поблагодарили команду после финального свистка весьма почтительно, и отметили победу весело. Футбол в Тернополе жив! Однако станет ли нынешнее знаковое футбольное событие в Файном городе импульсом для его дальнейшего развития? Неаншлаговые реалии в определенной степени настраивают на минорный лад, однако болельщицкая натура, несмотря ни на что, оптимистична. Надеемся на тернопольский футбольный ренессанс!

Алексей РЫЖКОВ