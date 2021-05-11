ЛУЧЕСКУ: «Если выиграл УПЛ, Суперкубок и Кубок Украины - вошел в историю»

«Динамо» в нынешнем сезоне выиграло чемпионат Украины и Суперкубок, а 13 мая команда Мирчи Луческу сыграет против «Зари» в финале Кубка Украины.

«Я ребятам сказал, что если выигрываешь чемпионат, ты входишь в историю «Динамо». А если выигрываешь Суперкубок, чемпионат и Кубок - ты входишь в историю Украины. Будем играть против очень хорошей команды, с отличным тренером, который знает, как готовить команду».

«Будет сложно, но мы будем пробовать играть и выигрывать», - заявил Луческу.