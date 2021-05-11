ЛУЧЕСКУ: «Если выиграл УПЛ, Суперкубок и Кубок Украины - вошел в историю»

Наставник готовится к финалу Кубка Украины

  • 11.05.2021 14:10
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  • 1 комментарий
ЛУЧЕСКУ: «Если выиграл УПЛ, Суперкубок и Кубок Украины - вошел в историю»
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» в нынешнем сезоне выиграло чемпионат Украины и Суперкубок, а 13 мая команда Мирчи Луческу сыграет против «Зари» в финале Кубка Украины.

«Я ребятам сказал, что если выигрываешь чемпионат, ты входишь в историю «Динамо». А если выигрываешь Суперкубок, чемпионат и Кубок - ты входишь в историю Украины. Будем играть против очень хорошей команды, с отличным тренером, который знает, как готовить команду».

«Будет сложно, но мы будем пробовать играть и выигрывать», - заявил Луческу.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Дыряво Сурка
      Дыряво Сурка, 11.05.2021 14:17
    -2
    шубное золото,кубки и суперкубки в историю Украины не входят
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