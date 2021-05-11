Фабио КАПЕЛЛО: «Ювентус - это просто стыдно. Они в Суперлигу собрались?»

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло не понимает, что происходит с «Ювентусом», который уступил «Милану» 0:3 и может остаться без Лиги чемпионов следующего сезона.

«Ювентус» - это просто стыд. В первом тайме их вообще не было на поле. Ни идей, ничего. Как и в прошлом матче. «Милан» свою работу выполнил, но им агрессии не хватало. У обеих команд столько потерь мяча, такой низкий уровень футбола».

«Это они собрались в Суперлигу? Точно им там место?», - сказал Капелло.