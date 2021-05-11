Фабио КАПЕЛЛО: «Ювентус - это просто стыдно. Они в Суперлигу собрались?»

Опытный специалист недоволен игрой команды

  • 11.05.2021 13:15
  • 1571 просмотр
  • 1 комментарий
Фабио КАПЕЛЛО: «Ювентус - это просто стыдно. Они в Суперлигу собрались?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло не понимает, что происходит с «Ювентусом», который уступил «Милану» 0:3 и может остаться без Лиги чемпионов следующего сезона.

«Ювентус» - это просто стыд. В первом тайме их вообще не было на поле. Ни идей, ничего. Как и в прошлом матче. «Милан» свою работу выполнил, но им агрессии не хватало. У обеих команд столько потерь мяча, такой низкий уровень футбола».

«Это они собрались в Суперлигу? Точно им там место?», - сказал Капелло.

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Источник — Football-Italia

(4 голоса)

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 11.05.2021 13:31
    +1
    буряка надо звать
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 11.05.2021 13:31
    +1
    буряка надо звать
    Ссылка
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