Шевченко или Василь? Вратарь Зари восстановился на финал против Динамо

Никита Шевченко готов играть

  • 11.05.2021 10:28
  • 623 просмотра
  • 2 комментария
Шевченко или Василь? Вратарь Зари восстановился на финал против Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Зари» Никита Шевченко успел восстановиться после перелома носа и сотрясения мозга, которые игрок получил на тренировке.

Кипер работает в общей группе и готов сыграть 13 мая в финале Кубка Украины против «Динамо».

В полуфинале против Александрии наставник Виктор Скрипник перед серией пенальти заменил Николу Василя на Шевченко, который сделал ключевой сейв и помог команде выйти в финал.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    A0Va
    online
      A0Va, 11.05.2021 10:57
    +1
    Да хоть Мацапура, который тоже нормально в рамке себя чувствует.
    Итог же будет как с Колосом. Потому что Динамо на ходу и закроет игру ещё в первом тайме. Но это моё личное мнение, а не Суркиса.)
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 11.05.2021 10:33
    +1
    Я думаю, все таки Василь, а Шевченко на замене. Он на награждении ещё был с пластырем, зачем рисковать, тем более Василь тоже в хорошей форме, пенальти в последней игре взял.
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 11.05.2021 10:57
    +1
    Да хоть Мацапура, который тоже нормально в рамке себя чувствует.
    Итог же будет как с Колосом. Потому что Динамо на ходу и закроет игру ещё в первом тайме. Но это моё личное мнение, а не Суркиса.)
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 11.05.2021 10:33
    +1
    Я думаю, все таки Василь, а Шевченко на замене. Он на награждении ещё был с пластырем, зачем рисковать, тем более Василь тоже в хорошей форме, пенальти в последней игре взял.
    Ссылка
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