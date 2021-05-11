Шевченко или Василь? Вратарь Зари восстановился на финал против Динамо

Вратарь «Зари» Никита Шевченко успел восстановиться после перелома носа и сотрясения мозга, которые игрок получил на тренировке.
Кипер работает в общей группе и готов сыграть 13 мая в финале Кубка Украины против «Динамо».
В полуфинале против Александрии наставник Виктор Скрипник перед серией пенальти заменил Николу Василя на Шевченко, который сделал ключевой сейв и помог команде выйти в финал.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Итог же будет как с Колосом. Потому что Динамо на ходу и закроет игру ещё в первом тайме. Но это моё личное мнение, а не Суркиса.)
Итог же будет как с Колосом. Потому что Динамо на ходу и закроет игру ещё в первом тайме. Но это моё личное мнение, а не Суркиса.)
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