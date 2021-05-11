КАЧАРАБА: «Славия выкупит мой контракт, от Шахтера предложений не было»

Украинский защитник – о ближайших перспективах

  • 11.05.2021 09:43
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КАЧАРАБА: «Славия выкупит мой контракт, от Шахтера предложений не было»
© ФК Славия

Украинский защитник Тарас Качараба прокомментировал завоевание своего дебютного трофея на профессиональном уровне.
 
— Тарас, ты стал чемпионом Чехии в составе «Славии». Какие ощущения?
— Самые позитивные. Это первый титул в моей профессиональной карьере. В прошлом году я со «Слованом» дошел до финала Кубка Чехии, но взять трофей не получилось, а сейчас уже в составе «Славии» удалось выиграть золотые медали чемпионата. Я счастлив.   
 
— Уже в Чехии ты говорил, что хотел бы вернуться в «Шахтер». Эти мысли по-прежнему с тобой?
— Пока не хочется загадывать. Безусловно, «Шахтер», без всякого преувеличения, — родной для меня клуб. Я всегда слежу за ним и переживаю за ребят. Но сейчас я игрок «Славии», чемпионат продолжается, и я не имею морального права говорить о тех или иных вариантах, тем более что от «горняков» не было никаких предложений. Поживем — увидим.
 
— В «Славии» ты выступаешь на правах аренды с правом выкупа. Были разговоры с руководством на эту тему?
— Пока все идет к тому, что летом «Славия» выкупит мой контракт. По крайней мере, я разговаривал на эту тему с главным тренером. У наставника нет ко мне претензий. Впрочем, пока я сконцентрирован на оставшихся матчах сезона. Мы хотим выиграть все эти поединки и на мажорной ноте завершить официальные игры.

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Источник — zbirna.com

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