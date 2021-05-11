Украина футбольная. Металл - досрочно в Первой лиге

Во вторник, 12 мая в эфир Xsport выйдет очередной выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная». Начало в 00:20. Эксперт студии - заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.
В выпуске:
- третья тренерская отставка в Первой лиге за два тура, только «Верес» не теряет очков
- поражение «Волыни» в Краматорске, «Альянс» подбирается к лидерам;
- эксклюзив «Украина футбольной»: исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин о задачах на финише сезона.
- Вторая лига: пять претендентов в Группе А, «Кривбасс» теряет драгоценные очки.
Источник — Sport.ua
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