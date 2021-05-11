ВИДЕО. Кличко хочет вернуться, Ребров - лучший тренер, ставим на МЮ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 11.05.2021 09:22
  • 1966 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Кличко хочет вернуться, Ребров - лучший тренер, ставим на МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ребров лучший тренер Венгрии
2. Ренан да Силва может перейти в Динамо
3. Ювентус исключат из Серии А
4. Возвращение Кличко
5. Прогноз МЮ - Лестер

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Виталий Петровский, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 11.05.2021 09:51
    0
    Удачи Реброву!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.05.2021 09:51
    0
    Удачи Реброву!
    Ссылка
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