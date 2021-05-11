И снова 17 чемоданов! Дентиньо вернулся в Бразилию с семьей и пожитками

Футболист «Шахтера» Дентиньо вместе со своей супругой Дани Соузой и тремя детьми накануне вернулся в Бразилию.

Семейная пара выложила фотографии из аэропорта Гуарульюс, находящегося неподалеку от Сан-Паулу.

В Бразилию Дентиньо и его семья прилетели вместе с 17 чемоданами различных вещей.

Thais Aline/ Agência Fio Condutor

Примечательно, что ровно столько же чемоданов не так давно Дани Соуза пыталась провести из Бразилии, но тогда ее вылет отменили из-за коронавируса. Позднее женщина с детьми все-таки прибыла в Киев, где вместе с Дентиньо они прожили чуть больше месяца, прежде чем снова вернуться в Бразилию.

Напомним, контракт Дентиньо с «Шахтером» рассчитан до ноября нынешнего года.