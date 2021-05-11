Невероятная симуляция прошла в матче третьего дивизиона чемпионата Румынии.
Во встрече команд «Мостиштя Улму» и возрожденной «Стяуа» (0:2) игрок гостей симулировал нарушение. И арбитр назначил пенальти!
ВИДЕО. Дай пенальти! Дикая симуляция прошла в матче чемпионата Румынии
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Источник — Sport.ua
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