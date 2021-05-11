24-летний нападающий клуба «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни попал в крупные неприятности.
Форвард непонятно зачем избил обычного прохожего, что зафиксировала видеокамера. Началось расследование обстоятельств инцидента.
«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место в АПЛ и по итогам сезона уже точно вылетит в Чемпионшип.
ВИДЕО. Башню снесло? Игрок АПЛ непонятно за что избил прохожего
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Источник — Sport.ua
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