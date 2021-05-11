ВИДЕО. Башню снесло? Игрок АПЛ непонятно за что избил прохожего

Форвард клуба «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни попал в неприятности

  • 11.05.2021 05:57
  • 1713 просмотров
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ВИДЕО. Башню снесло? Игрок АПЛ непонятно за что избил прохожего
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Макберни

24-летний нападающий клуба «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни попал в крупные неприятности.

Форвард непонятно зачем избил обычного прохожего, что зафиксировала видеокамера. Началось расследование обстоятельств инцидента.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место в АПЛ и по итогам сезона уже точно вылетит в Чемпионшип.

ВИДЕО. Башню снесло? Игрок АПЛ непонятно за что избил прохожего

 

 

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Источник — Sport.ua

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