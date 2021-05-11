В Москве опасно. Директор Спартака попал в реанимацию после избиения

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов попал в реанимацию.

Он был доставлен в больницу после избиения. У пациента диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал подробности нападения на сотрудника клуба:

«Вчера ночью Антон Фетисов с женой выходили из ресторана. На выходе из заведения происходил конфликт, Антон попытался разнять людей. Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и еще одного человека. Потом нанес еще один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать. В настоящее время заведено уголовное дело. Думаю, что преступников удастся найти. Антон в реанимации, но находится в сознании, диагностирована черепно-мозговая травма. Мы настояли, чтобы он обследовался у грамотных нейрохирургов».

Пресс-атташе команды Ярослав Кулемин сообщил, что заведено уголовное дело:

«Вчера действительно было нападение на Антона Фетисова. Заведено уголовное дело. Его состояние стабильное. Пока не знаем, связано ли это с его профессиональной деятельностью. Насколько мне известно, все произошло вчера вечером на улице. Мы с ним на связи, периодически общаемся. Я ему один раз позвонил даже, не очень положительный разговор был, но чувствует он себя стабильно. К сожалению, ему нельзя много разговаривать. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе».