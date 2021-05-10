Илья ЗАБАРНЫЙ: «Ключевое событие в Динамо - приход Луческу»

«Динамо» в первый сезон под руководством тренера Мирчи Луческу вернуло себе титул УПЛ, а также вышло в финал Кубка Украины.

Защитник Илья Забарный считает именно появление румынского специалиста главным событием сезона.

«Что запомнилось в сезоне? Приход Мистера. Построил нашу игру, помог, ему все благодарны. Можно сказать, что появилась команда и футболисты начали знать, что им делать на поле. Для меня лично тоже приход Луческу был ключевым, ведь я дебютировал в этом сезоне».

«Он мне дал шанс, я этим воспользовался», - сказал Забарный.