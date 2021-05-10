Илья ЗАБАРНЫЙ: «Ключевое событие в Динамо - приход Луческу»

Защитник считает наставника главным фактором успеха

  • 10.05.2021 23:31
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Ключевое событие в Динамо - приход Луческу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» в первый сезон под руководством тренера Мирчи Луческу вернуло себе титул УПЛ, а также вышло в финал Кубка Украины.

Защитник Илья Забарный считает именно появление румынского специалиста главным событием сезона.

«Что запомнилось в сезоне? Приход Мистера. Построил нашу игру, помог, ему все благодарны. Можно сказать, что появилась команда и футболисты начали знать, что им делать на поле. Для меня лично тоже приход Луческу был ключевым, ведь я дебютировал в этом сезоне».

«Он мне дал шанс, я этим воспользовался», - сказал Забарный.

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Источник — Футбольный формат

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