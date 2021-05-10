Руслан КОСТЫШИН: «Колос заслужил 4-е место, у нас мало поражений»

«Колос» по итогам сезона УПЛ финишировал на 4-м месте, что порадовало наставника Руслана Костышина.
«Заняли 4-е место. Думаю, мы заслужили это. У нас мало поражений. После «Шахтера» и «Динамо» и у нас меньше всех поражений. Мы шли к этому, чуть-чуть перевыполнили, потому что была задача быть 5-мы».
«Хорошо провели сезон. Поражение от «Динамо» - второе с 10-го тура чемпионата», - сказал Костышин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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