Руслан КОСТЫШИН: «Колос заслужил 4-е место, у нас мало поражений»

Наставник доволен сезоном

  • 10.05.2021 22:13
  • 731 просмотр
  • 2 комментария
Руслан КОСТЫШИН: «Колос заслужил 4-е место, у нас мало поражений»
© koloskovalivka.com

«Колос» по итогам сезона УПЛ финишировал на 4-м месте, что порадовало наставника Руслана Костышина.

«Заняли 4-е место. Думаю, мы заслужили это. У нас мало поражений. После «Шахтера» и «Динамо» и у нас меньше всех поражений. Мы шли к этому, чуть-чуть перевыполнили, потому что была задача быть 5-мы».

«Хорошо провели сезон. Поражение от «Динамо» - второе с 10-го тура чемпионата», - сказал Костышин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 10.05.2021 22:56
    0
    Колос команда пенальти .Левые пенальти это стиль Колоса !!!
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.05.2021 22:50
    -3
    Поворознюк з Інгульця: - "Ми не заслужили 12 місце, у нас багато нічиїх"!!!!
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    maxno
    online
      maxno, 10.05.2021 22:56
    0
    Колос команда пенальти .Левые пенальти это стиль Колоса !!!
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