Руслан КОСТЫШИН: «Колос заслужил 4-е место, у нас мало поражений»

«Колос» по итогам сезона УПЛ финишировал на 4-м месте, что порадовало наставника Руслана Костышина.

«Заняли 4-е место. Думаю, мы заслужили это. У нас мало поражений. После «Шахтера» и «Динамо» и у нас меньше всех поражений. Мы шли к этому, чуть-чуть перевыполнили, потому что была задача быть 5-мы».

«Хорошо провели сезон. Поражение от «Динамо» - второе с 10-го тура чемпионата», - сказал Костышин.