Фран СОЛЬ: «С 30 июня я снова буду игроком Динамо»

Форвард Фран Соль по итогам сезона покинет «Тенерифе», за который выступает на правах аренды, и вернется в расположение «Динамо».

— Несколько раз ты намекал, что хотел бы остаться в «Тенерифе». Какое твое окончательное решение?

— С 30 июня я снова игрок «Динамо» Киев. Посмотрим, что будет дальше.

— Была ли у тебя разговор с Луческу перед трансфером в «Тенерифе»?

— Конечно, мы говорили об этом. Я очень благодарен за его доброту, ведь он позволил мне получить то, чего я хотел. Для меня важным было иметь стабильную практику, выходить на футбольное поле в каждом матче. Я должен поблагодарить Луческу, что имею такой успешный сезон.