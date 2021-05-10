Фран СОЛЬ: «С 30 июня я снова буду игроком Динамо»

У испанского форварда завершается срок аренды

  • 10.05.2021 21:23
  • 2032 просмотра
  • 6 комментариев
Фран СОЛЬ: «С 30 июня я снова буду игроком Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Фран Соль по итогам сезона покинет «Тенерифе», за который выступает на правах аренды, и вернется в расположение «Динамо».

— Несколько раз ты намекал, что хотел бы остаться в «Тенерифе». Какое твое окончательное решение?

— С 30 июня я снова игрок «Динамо» Киев. Посмотрим, что будет дальше.

— Была ли у тебя разговор с Луческу перед трансфером в «Тенерифе»?

— Конечно, мы говорили об этом. Я очень благодарен за его доброту, ведь он позволил мне получить то, чего я хотел. Для меня важным было иметь стабильную практику, выходить на футбольное поле в каждом матче. Я должен поблагодарить Луческу, что имею такой успешный сезон.

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Источник — Sportarena

(11 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.05.2021 21:49
    0
    За Беседку будет получше как по мне да и вообще в Динамо нету форвардов: Беседин опорный нападающий, витя циганик - атакующий полузащитник. Вербич увы травмирован и тоже не форвард. Жерсон это вообще непонятно что, то ли вингер то ли защитник атакующий. Нужен срочно форвард-два для ЛЧ
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 10.05.2021 21:41
    0
    DK1961, 10.05.2021 21:30
    Ну, может Луческу из него что то и слепит
    В Испании у него был неплохой сезон как для арендованного
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 10.05.2021 21:37
    -1
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 10.05.2021 21:37
    -1
    Жуть какая, держись
    Хотя... группа ЛЧ все таки
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.05.2021 21:35
    +2
    DK1961, 10.05.2021 21:30
    Ну, может Луческу из него что то и слепит
    Только хотел написать. Может и этот заиграет. Хотя конечно нам нужен топ нап.
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 10.05.2021 21:30
    +5
    Ну, может Луческу из него что то и слепит
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 10.05.2021 21:30
    +5
    Ну, может Луческу из него что то и слепит
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.05.2021 21:35
    +2
    DK1961, 10.05.2021 21:30
    Ну, может Луческу из него что то и слепит
    Только хотел написать. Может и этот заиграет. Хотя конечно нам нужен топ нап.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.05.2021 21:49
    0
    За Беседку будет получше как по мне да и вообще в Динамо нету форвардов: Беседин опорный нападающий, витя циганик - атакующий полузащитник. Вербич увы травмирован и тоже не форвард. Жерсон это вообще непонятно что, то ли вингер то ли защитник атакующий. Нужен срочно форвард-два для ЛЧ
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 10.05.2021 21:41
    0
    DK1961, 10.05.2021 21:30
    Ну, может Луческу из него что то и слепит
    В Испании у него был неплохой сезон как для арендованного
    Ссылка
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