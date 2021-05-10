Фран СОЛЬ: «С 30 июня я снова буду игроком Динамо»

Форвард Фран Соль по итогам сезона покинет «Тенерифе», за который выступает на правах аренды, и вернется в расположение «Динамо».
— Несколько раз ты намекал, что хотел бы остаться в «Тенерифе». Какое твое окончательное решение?
— С 30 июня я снова игрок «Динамо» Киев. Посмотрим, что будет дальше.
— Была ли у тебя разговор с Луческу перед трансфером в «Тенерифе»?
— Конечно, мы говорили об этом. Я очень благодарен за его доброту, ведь он позволил мне получить то, чего я хотел. Для меня важным было иметь стабильную практику, выходить на футбольное поле в каждом матче. Я должен поблагодарить Луческу, что имею такой успешный сезон.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Хотя... группа ЛЧ все таки
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.