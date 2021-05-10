Виктор СКРИПНИК: «Заря заняла 3-е место и стоит в финале. Сезон удался»

Тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал нынешний сезон, в котором команда заняла 3-е место УПЛ и вышла в финал Кубка Украины.
«Мы были третьими в прошлом сезоне, а новый начали с двух поражений. Всех догнали, перегнали, оторвались и заняли то место, которое хотели. Стоим в финале Кубка Украины. Мне кажется, это шаг вперед в сравнении с прошлым сезоном».
«Может, где-то не так выразительно играли. Были и поражения, в том числе закономерные».
«Но были и прекрасные матчи. Сезон удался», - сказал Скрипник.
13 мая команда в финале Кубка Украины сыграет против «Динамо».
Источник — ПроФутбол
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За второй тайм Заря нанесла 1 удар в створ, который гол. Это абсолютная случайность, что арбитр не свистнул на 20 секунд раньше, не прочувствовав, что кротам что-то может угрожать.
За второй тайм Заря нанесла 1 удар в створ, который гол. Это абсолютная случайность, что арбитр не свистнул на 20 секунд раньше, не прочувствовав, что кротам что-то может угрожать.
😊
https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
-pobezhala-v-kontrataku
https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
-pobezhala-v-kontrataku
https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
-pobezhala-v-kontrataku
Хай буде, що за перше місце шансів було мало, але друге мали брати.
Хай буде, що за перше місце шансів було мало, але друге мали брати.
Але я вважаю, що кінцівку сезону Зоря провалила. Мали бути як мінімум другими.
Але я вважаю, що кінцівку сезону Зоря провалила. Мали бути як мінімум другими.
Але я вважаю, що кінцівку сезону Зоря провалила. Мали бути як мінімум другими.
За второй тайм Заря нанесла 1 удар в створ, который гол. Это абсолютная случайность, что арбитр не свистнул на 20 секунд раньше, не прочувствовав, что кротам что-то может угрожать.
За второй тайм Заря нанесла 1 удар в створ, который гол. Это абсолютная случайность, что арбитр не свистнул на 20 секунд раньше, не прочувствовав, что кротам что-то может угрожать.
😊
https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
-pobezhala-v-kontrataku
https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
-pobezhala-v-kontrataku
https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
-pobezhala-v-kontrataku
Хай буде, що за перше місце шансів було мало, але друге мали брати.
Хай буде, що за перше місце шансів було мало, але друге мали брати.
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