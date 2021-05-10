Виктор СКРИПНИК: «Заря заняла 3-е место и стоит в финале. Сезон удался»

Наставник считает, что команда провела удачный сезон

  • 10.05.2021 18:45
  • 1558 просмотров
  • 17 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Заря заняла 3-е место и стоит в финале. Сезон удался»
© zarya-lugansk.com

Тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал нынешний сезон, в котором команда заняла 3-е место УПЛ и вышла в финал Кубка Украины.

«Мы были третьими в прошлом сезоне, а новый начали с двух поражений. Всех догнали, перегнали, оторвались и заняли то место, которое хотели. Стоим в финале Кубка Украины. Мне кажется, это шаг вперед в сравнении с прошлым сезоном».

«Может, где-то не так выразительно играли. Были и поражения, в том числе закономерные».

«Но были и прекрасные матчи. Сезон удался», - сказал Скрипник.

13 мая команда в финале Кубка Украины сыграет против «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 10.05.2021 20:11
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 20:04
    Ты упоролся? Везение - это когда случается то, чего никто не ожидал. Закономерность - это когда случается то, чего все ожидают. Не думал, что такие простые вещи кому-то надо объяснять.
    За второй тайм Заря нанесла 1 удар в створ, который гол. Это абсолютная случайность, что арбитр не свистнул на 20 секунд раньше, не прочувствовав, что кротам что-то может угрожать.
    Я ничем не упарываюсь, а я просто задал вопрос. Случайный гол можно найти в каждом эпизоде. Да, Заря по логике должны была проигрывать из-за удаления. Но она сделала задуманную между игроками контратаку и забила гол который хотела. Это не случайный гол. Но даже если игра закончилась бы 0-0, это было бы все равно нормально. На тот момент, ШД играл ровно и сильно, после игры с Зарей он посыпался. По твоей логике, матч ШД-ДК также случайный, матч был равный, то есть скучный, не было вообще никаких моментов и тут ДК забило. Суть в твоих словах, как ты сказал, тот же Львов и Агробизнес выглядели лучше. Но опять, взять матч с Агробизнесом и ШД контролировал игру. А значит, Агробизнес выиграл случайно. В твоих словах есть явные расхождения. То лучше, то случайность, то еще что-то
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 20:04
    0
    Vitalii_13UA, 10.05.2021 19:56
    Так а где повезло? Если он говорит, что он "удивился" что заря побежала контратаку? Где в этом везение? Их давили последние 15 минут из-за того, что их меньше и они сделали верный рывок, где учитывается их сила и стремление. Это же не просто гол случайность.
    Ты упоролся? Везение - это когда случается то, чего никто не ожидал. Закономерность - это когда случается то, чего все ожидают. Не думал, что такие простые вещи кому-то надо объяснять.
    За второй тайм Заря нанесла 1 удар в створ, который гол. Это абсолютная случайность, что арбитр не свистнул на 20 секунд раньше, не прочувствовав, что кротам что-то может угрожать.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 20:02
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:48
    Заря потеряла очки с Колосом и Ворсклой, двумя остальными участниками еврокубков, все закономерно, потому что по финансам у Зари нет особого перед ними преимущества. Колос еще и любит судей покупать. С Олимпиком в ход пошел админресурс. Не надо было терять очки с Мариуполем и Ингульцом в первом круге.. Но повторюсь, второе место занять никогда бы не дали. Так что 9 очков отрыва от Колоса - большой успех тренера, у которого небольшой выбор качественных исполнителей.
    Я написав свою думку. Ти можеш не погоджуватися, але я іі не поміняю.
    😊
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 10.05.2021 19:59
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:50
    Конечно Заре повезло, не фантазируй. Виктор СКРИПНИК: «Да я сам удивился, что Заря побежала в контратаку»
    https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
    -pobezhala-v-kontrataku
    Специально посмотрел повтор и не понимаю, какая случайность там? Гол был забит случайно с углового? Или как? Что такое вообще случайный гол для тебя? Я вижу то, что игрок Зари пробежал все поле, увидел партнера и отдал точный пас на него и тот забил.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 10.05.2021 19:56
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:50
    Конечно Заре повезло, не фантазируй. Виктор СКРИПНИК: «Да я сам удивился, что Заря побежала в контратаку»
    https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
    -pobezhala-v-kontrataku
    Так а где повезло? Если он говорит, что он "удивился" что заря побежала контратаку? Где в этом везение? Их давили последние 15 минут из-за того, что их меньше и они сделали верный рывок, где учитывается их сила и стремление. Это же не просто гол случайность.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:50
    0
    Vitalii_13UA, 10.05.2021 19:42
    То есть, когда ДК выиграло 0-1 у ШД, там тоже повезло? Или ДК слабее Львова и Агробизнеса? А может дело в том, что ШД выходил против тех команд вообще расслабленный и недооценивал те команды? При этом Заря сделала больше ударов по воротам чем ДК и играла в меньшинстве 15 минут.
    Конечно Заре повезло, не фантазируй. Виктор СКРИПНИК: «Да я сам удивился, что Заря побежала в контратаку»
    https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
    -pobezhala-v-kontrataku
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:48
    0
    DKTheBest2, 10.05.2021 19:39
    Зоря втратила очки після Динамо там де не мала права це робити. От тому я кажу, що кінцівку сезону провалила.
    Хай буде, що за перше місце шансів було мало, але друге мали брати.
    Заря потеряла очки с Колосом и Ворсклой, двумя остальными участниками еврокубков, все закономерно, потому что по финансам у Зари нет особого перед ними преимущества. Колос еще и любит судей покупать. С Олимпиком в ход пошел админресурс. Не надо было терять очки с Мариуполем и Ингульцом в первом круге.. Но повторюсь, второе место занять никогда бы не дали. Так что 9 очков отрыва от Колоса - большой успех тренера, у которого небольшой выбор качественных исполнителей.
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 10.05.2021 19:47
    -2
    в еврокубках будет в полной жопе
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 10.05.2021 19:42
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:24
    Ты считаешь, что Заря сильней Динамо? Даже против кротов сильно повезло, победой там до 90 минуты и не пахло. Тот же Львов или Агробизнес куда уверенней себя чувствовали. Заря посыпалась после матча с Динамо и я считаю успех тренера, что ему удалось собрать команду на последнюю дистанцию в отличие от той же Десны, где произошел полный провал.
    То есть, когда ДК выиграло 0-1 у ШД, там тоже повезло? Или ДК слабее Львова и Агробизнеса? А может дело в том, что ШД выходил против тех команд вообще расслабленный и недооценивал те команды? При этом Заря сделала больше ударов по воротам чем ДК и играла в меньшинстве 15 минут.
    Ссылка
    the final cut
    online
      the final cut, 10.05.2021 19:40
    0
    прекрасные матчи были и будут ещё
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 10.05.2021 19:40
    -3
    В сезоне 2019/2020 был шанс на серебро ,ну гелер слил дну мусорскому
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 19:39
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:36
    Они и поборолись. 0:2 закончилась борьба с Динамо. А с Шахтером бессмысленно бороться, УАФ и судейский корпус на той стороне.
    Зоря втратила очки після Динамо там де не мала права це робити. От тому я кажу, що кінцівку сезону провалила.
    Хай буде, що за перше місце шансів було мало, але друге мали брати.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:36
    0
    DKTheBest2, 10.05.2021 19:29
    Зараз ні. Динамо помітно прибавило, але шанс поборотися мали.
    Они и поборолись. 0:2 закончилась борьба с Динамо. А с Шахтером бессмысленно бороться, УАФ и судейский корпус на той стороне.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 19:29
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:24
    Ты считаешь, что Заря сильней Динамо? Даже против кротов сильно повезло, победой там до 90 минуты и не пахло. Тот же Львов или Агробизнес куда уверенней себя чувствовали. Заря посыпалась после матча с Динамо и я считаю успех тренера, что ему удалось собрать команду на последнюю дистанцию в отличие от той же Десны, где произошел полный провал.
    Зараз ні. Динамо помітно прибавило, але шанс поборотися мали.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:24
    -1
    DKTheBest2, 10.05.2021 19:18
    Якщо не вважати на то, що Зоря після перемоги над Кротами мала 100% шанс стати другими, та навіть реально замахнутися на перше, а потім різко все прокекала, то тоді все так.
    Але я вважаю, що кінцівку сезону Зоря провалила. Мали бути як мінімум другими.
    Ты считаешь, что Заря сильней Динамо? Даже против кротов сильно повезло, победой там до 90 минуты и не пахло. Тот же Львов или Агробизнес куда уверенней себя чувствовали. Заря посыпалась после матча с Динамо и я считаю успех тренера, что ему удалось собрать команду на последнюю дистанцию в отличие от той же Десны, где произошел полный провал.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 19:18
    +1
    Якщо не вважати на то, що Зоря після перемоги над Кротами мала 100% шанс стати другими, та навіть реально замахнутися на перше, а потім різко все прокекала, то тоді все так.
    Але я вважаю, що кінцівку сезону Зоря провалила. Мали бути як мінімум другими.
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 10.05.2021 19:06
    +1
    Отлично
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 19:18
    +1
    Якщо не вважати на то, що Зоря після перемоги над Кротами мала 100% шанс стати другими, та навіть реально замахнутися на перше, а потім різко все прокекала, то тоді все так.
    Але я вважаю, що кінцівку сезону Зоря провалила. Мали бути як мінімум другими.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 10.05.2021 19:06
    +1
    Отлично
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 10.05.2021 20:11
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 20:04
    Ты упоролся? Везение - это когда случается то, чего никто не ожидал. Закономерность - это когда случается то, чего все ожидают. Не думал, что такие простые вещи кому-то надо объяснять.
    За второй тайм Заря нанесла 1 удар в створ, который гол. Это абсолютная случайность, что арбитр не свистнул на 20 секунд раньше, не прочувствовав, что кротам что-то может угрожать.
    Я ничем не упарываюсь, а я просто задал вопрос. Случайный гол можно найти в каждом эпизоде. Да, Заря по логике должны была проигрывать из-за удаления. Но она сделала задуманную между игроками контратаку и забила гол который хотела. Это не случайный гол. Но даже если игра закончилась бы 0-0, это было бы все равно нормально. На тот момент, ШД играл ровно и сильно, после игры с Зарей он посыпался. По твоей логике, матч ШД-ДК также случайный, матч был равный, то есть скучный, не было вообще никаких моментов и тут ДК забило. Суть в твоих словах, как ты сказал, тот же Львов и Агробизнес выглядели лучше. Но опять, взять матч с Агробизнесом и ШД контролировал игру. А значит, Агробизнес выиграл случайно. В твоих словах есть явные расхождения. То лучше, то случайность, то еще что-то
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 20:04
    0
    Vitalii_13UA, 10.05.2021 19:56
    Так а где повезло? Если он говорит, что он "удивился" что заря побежала контратаку? Где в этом везение? Их давили последние 15 минут из-за того, что их меньше и они сделали верный рывок, где учитывается их сила и стремление. Это же не просто гол случайность.
    Ты упоролся? Везение - это когда случается то, чего никто не ожидал. Закономерность - это когда случается то, чего все ожидают. Не думал, что такие простые вещи кому-то надо объяснять.
    За второй тайм Заря нанесла 1 удар в створ, который гол. Это абсолютная случайность, что арбитр не свистнул на 20 секунд раньше, не прочувствовав, что кротам что-то может угрожать.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 20:02
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:48
    Заря потеряла очки с Колосом и Ворсклой, двумя остальными участниками еврокубков, все закономерно, потому что по финансам у Зари нет особого перед ними преимущества. Колос еще и любит судей покупать. С Олимпиком в ход пошел админресурс. Не надо было терять очки с Мариуполем и Ингульцом в первом круге.. Но повторюсь, второе место занять никогда бы не дали. Так что 9 очков отрыва от Колоса - большой успех тренера, у которого небольшой выбор качественных исполнителей.
    Я написав свою думку. Ти можеш не погоджуватися, але я іі не поміняю.
    😊
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 10.05.2021 19:59
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:50
    Конечно Заре повезло, не фантазируй. Виктор СКРИПНИК: «Да я сам удивился, что Заря побежала в контратаку»
    https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
    -pobezhala-v-kontrataku
    Специально посмотрел повтор и не понимаю, какая случайность там? Гол был забит случайно с углового? Или как? Что такое вообще случайный гол для тебя? Я вижу то, что игрок Зари пробежал все поле, увидел партнера и отдал точный пас на него и тот забил.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 10.05.2021 19:56
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:50
    Конечно Заре повезло, не фантазируй. Виктор СКРИПНИК: «Да я сам удивился, что Заря побежала в контратаку»
    https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
    -pobezhala-v-kontrataku
    Так а где повезло? Если он говорит, что он "удивился" что заря побежала контратаку? Где в этом везение? Их давили последние 15 минут из-за того, что их меньше и они сделали верный рывок, где учитывается их сила и стремление. Это же не просто гол случайность.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:50
    0
    Vitalii_13UA, 10.05.2021 19:42
    То есть, когда ДК выиграло 0-1 у ШД, там тоже повезло? Или ДК слабее Львова и Агробизнеса? А может дело в том, что ШД выходил против тех команд вообще расслабленный и недооценивал те команды? При этом Заря сделала больше ударов по воротам чем ДК и играла в меньшинстве 15 минут.
    Конечно Заре повезло, не фантазируй. Виктор СКРИПНИК: «Да я сам удивился, что Заря побежала в контратаку»
    https://sport.ua/news/526759-viktor-skripnik-da-ya-sam-udivilsya-chto-zarya
    -pobezhala-v-kontrataku
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:48
    0
    DKTheBest2, 10.05.2021 19:39
    Зоря втратила очки після Динамо там де не мала права це робити. От тому я кажу, що кінцівку сезону провалила.
    Хай буде, що за перше місце шансів було мало, але друге мали брати.
    Заря потеряла очки с Колосом и Ворсклой, двумя остальными участниками еврокубков, все закономерно, потому что по финансам у Зари нет особого перед ними преимущества. Колос еще и любит судей покупать. С Олимпиком в ход пошел админресурс. Не надо было терять очки с Мариуполем и Ингульцом в первом круге.. Но повторюсь, второе место занять никогда бы не дали. Так что 9 очков отрыва от Колоса - большой успех тренера, у которого небольшой выбор качественных исполнителей.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 10.05.2021 19:42
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:24
    Ты считаешь, что Заря сильней Динамо? Даже против кротов сильно повезло, победой там до 90 минуты и не пахло. Тот же Львов или Агробизнес куда уверенней себя чувствовали. Заря посыпалась после матча с Динамо и я считаю успех тренера, что ему удалось собрать команду на последнюю дистанцию в отличие от той же Десны, где произошел полный провал.
    То есть, когда ДК выиграло 0-1 у ШД, там тоже повезло? Или ДК слабее Львова и Агробизнеса? А может дело в том, что ШД выходил против тех команд вообще расслабленный и недооценивал те команды? При этом Заря сделала больше ударов по воротам чем ДК и играла в меньшинстве 15 минут.
    Ссылка
    the final cut
    online
      the final cut, 10.05.2021 19:40
    0
    прекрасные матчи были и будут ещё
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 19:39
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:36
    Они и поборолись. 0:2 закончилась борьба с Динамо. А с Шахтером бессмысленно бороться, УАФ и судейский корпус на той стороне.
    Зоря втратила очки після Динамо там де не мала права це робити. От тому я кажу, що кінцівку сезону провалила.
    Хай буде, що за перше місце шансів було мало, але друге мали брати.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:36
    0
    DKTheBest2, 10.05.2021 19:29
    Зараз ні. Динамо помітно прибавило, але шанс поборотися мали.
    Они и поборолись. 0:2 закончилась борьба с Динамо. А с Шахтером бессмысленно бороться, УАФ и судейский корпус на той стороне.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 19:29
    0
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:24
    Ты считаешь, что Заря сильней Динамо? Даже против кротов сильно повезло, победой там до 90 минуты и не пахло. Тот же Львов или Агробизнес куда уверенней себя чувствовали. Заря посыпалась после матча с Динамо и я считаю успех тренера, что ему удалось собрать команду на последнюю дистанцию в отличие от той же Десны, где произошел полный провал.
    Зараз ні. Динамо помітно прибавило, але шанс поборотися мали.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности