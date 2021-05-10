Виктор СКРИПНИК: «Заря заняла 3-е место и стоит в финале. Сезон удался»

Тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал нынешний сезон, в котором команда заняла 3-е место УПЛ и вышла в финал Кубка Украины.

«Мы были третьими в прошлом сезоне, а новый начали с двух поражений. Всех догнали, перегнали, оторвались и заняли то место, которое хотели. Стоим в финале Кубка Украины. Мне кажется, это шаг вперед в сравнении с прошлым сезоном».

«Может, где-то не так выразительно играли. Были и поражения, в том числе закономерные».

«Но были и прекрасные матчи. Сезон удался», - сказал Скрипник.

13 мая команда в финале Кубка Украины сыграет против «Динамо».