Днепр-1 не продаст Довбика раньше окончания Евро-2020

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик в нынешнее межсезонье может сменить прописку. К 23-летнему игроку проявляют интерес сразу четыре более именитых клуба и не только из Украины.

Однако сейчас нападающий сосредоточен исключительно на том, чтобы на майском этапе подготовки произвести впечатление на главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко и доказать, что он достоин выступать в финальной части чемпионата Европы.

Не спешит расставаться с игроком и «Днепр-1», который сообщил потенциальным покупателям нападающего о готовности вести переговоры по трансферу по окончании Евро-2020.

Напомним, что Артем Довбик связан контрактом с «Днепром-1» до 31 декабря 2023 года.

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